HABER

Saldırı hazırlığındaki 7 terörist,hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 21:03 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Irak’ın Kuzeyi Hakurk, Zap ve Gara bölgelerinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HAKKARİ, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Irak’ın Kuzeyi Hakurk, Zap ve Gara bölgelerinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksekova ilçesi kırsalı ile Irak’ın Kuzeyi Hakukrk, Zap ve Gara bölgelerindeki askeri üs bölgelere saldırı hazırladığında oldukları belirlenen PKK'lı 7 silahlı teröristin, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda , 2 RPG-7 mühimmatı, 3 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat, 5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 6 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 EYP düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, 40 el bombası fünyesi, 3 telsiz, 1 bilgisayar ve çeşitli örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Otomobil takla attı: 1 yaralıOtomobil takla attı: 1 yaralı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldüOtomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Yok artık Kardashian! Bu kez abarttı...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.