Saldırı hazırlığındaki 7 terörist,hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Irak’ın Kuzeyi Hakurk, Zap ve Gara bölgelerinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksekova ilçesi kırsalı ile Irak’ın Kuzeyi Hakukrk, Zap ve Gara bölgelerindeki askeri üs bölgelere saldırı hazırladığında oldukları belirlenen PKK'lı 7 silahlı teröristin, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda , 2 RPG-7 mühimmatı, 3 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat, 5 kilogram C-4 patlayıcı madde, 6 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 EYP düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme, 40 el bombası fünyesi, 3 telsiz, 1 bilgisayar ve çeşitli örgütsel doküman ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

