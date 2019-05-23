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Salep soğanı toplayanlara bugün de 240 bin TL ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Elazığ’da, 140 kilogram salep soğanı ile yakalanan 4 kişiye ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplam 240 bin 652 TL para cezası kesildi.

Salep soğanı toplayanlara bugün de 240 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da, 140 kilogram salep soğanı ile yakalanan 4 kişiye ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplam 240 bin 652 TL para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde de 5 kişiye 300 bin TL 815 para cezası kesilmişti.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında Palu ilçesi Akbulut köyü kırsalındaki araziden yasadışı yollarda salep soğanı toplandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıkan şahısların bulunduğu 33 plakalı aracı Gökdere mevkiinde durdurdü. Araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde toplam 140 kilogram salep soğanı ele geçirdi.
Araçta bulunan M.S.S., A.S., A.G. ve R.S. gözaltına alınarak durum Doğa Koruma ve Milli Parkları Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler ele geçirilen salep soğanlarını tekrar doğal ortamına ekilmesi için teslim alırken, 4 şahıs hakkında da 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 60 bin 163 TL olmak üzere toplam 240 bin 652 TL’lik para cezası uyguladı.

5 kişiye 300 bin TL ceza kesilmişti
Geçtiğimiz günlerde de Alacakaya İlçesinde bir araç içerisinde 25 kilogram salep soğanı ele geçirilmiş, araçtaki 5 şahsa işlem yapılmıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ise 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL’lik para cezası uygulamıştı.

Salep soğanı toplayanlara bugün de 240 bin TL ceza kesildi

Salep soğanı toplayanlara bugün de 240 bin TL ceza kesildi

Salep soğanı toplayanlara bugün de 240 bin TL ceza kesildi

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