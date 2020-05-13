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Salihli'de yol ortasında silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 14:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişiye yol ortasında silahlı saldırı düzenleyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'de yol ortasında silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı!

Olay, geçtiğimiz 7 Mayıs tarihinde Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Serdal A. (33) ve Ahmet D. (19), araçları ile seyir halindeyken cadde üzerinde karşılaştı. Serdal A. yanındaki pompalı tüfek ile Ahmet D.'nin aracına ateş açınca, Ahmet D. aracından inerek kaçmaya başladı. Serdal A. buna rağmen 1 el daha ateş açarak, Ahmet D.'yi kalça kısmından yaraladı.

Cadde üzerindeki güpegündüz silahlı saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean kaydedilirken, şüpheli Serdal A, aracına binip olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ahmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Serdal A.’yı saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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