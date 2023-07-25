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Salihli'deki 'ölüm kuyusu' için 18 yıl hapis cezası! 2 yaşındaki Batu ve babası hayatını kaybetmişti

25.07.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 2 yaşındaki Batu ve babasının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuyu faciasında karar çıktı. Mahkeme örnek bir karara imza atarak, izinsiz kuyu açtıran site yöneticisini birinci derece suçlu buldu. Zanlı en üst sınırdan ve hiçbir indirim almadan 18 yıl hapse çarptırıldı.

Salihli'deki 'ölüm kuyusu' için 18 yıl hapis cezası! 2 yaşındaki Batu ve babası hayatını kaybetmişti

Manisa Salihli'de artezyen kuyusuna düşen çocuğunu kurtarmak için kuyuya giren baba ve 2 yaşındaki oğlunun kahreden ölümüyle ilgili karar çıktı. Mahkeme, site yöneticisi, sondaj firması sahibi ve site yönetimindeki iki kişiye verdiği cezayı açıkladı. İşte tüm Türkiye'yi kahreden kuyu faciasıyla ilgili tüm detaylar...

DÜŞEN OĞLUNUN PEŞİNDEN KUYUYA GİRDİ

5 Ocak'ta Aytuğ Demir (28) oturdukları sitenin oyun parkında, kaçak olarak açılan 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'i kurtarmak için peşinden atlamıştı. Baba ve oğlunun kuyunun 15'inci metresinde sıkışarak öldükleri olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır tutuklandı.

İHMALLER ZİNCİRİ

Soruşturmada kapsamında ihmaller zinciri de ortaya çıktı.

Sondaj kuyusu için Devlet Su İşlerinden gerekli izinlerin alınmadığı belirlendi. Bölgenin yer altı su tahsisine kapalı olduğu, kuyunun çevresinde ise hiç bir önlem alınmadığı tespit edildi.

"KENDİMİZCE ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

Tutuklanan site yöneticisi Hamza Akiş karar duruşmasında kendini savundu.

Akiş, "Kendimizce önlemimizi aldık, Pişmanım demiyorum, işin uzmanlarıyla çalıştım, ihmalim bulunmamaktadır." dedi.

Mahkeme izinsiz kuyu açtıran site yöneticisi Hamza Akiş'i birinci derecede suçlu buldu ve en üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verdi, indirim de uygulamadı.

Sondaj firması sahibi Vasfi Çakır, izinsiz çalışma yaptığı için 7 yıl 6 ay ceza aldı.

Site yönetimindeki iki kişiye ise kaçak kuyuya izin verdikleri için 6'şar yıl hapis cezası verildi.

(DHA)

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Manisa Salihli kuyu

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