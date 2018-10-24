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Salmonella, bağışıklık sisteminden kaçmak için kamçılarını gizliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 16:04 | Son Güncelleme

Salmonella, bağışıklık sisteminden kaçmak için kamçılarını gizliyor

Salmonella bakterisinin, bağışıklık sistemi tarafından fark edilmemek için kamçılarını gizlediği ortaya çıktı.

LiveScience'ın haberine göre, Kanada'da McMaster Üniversitesi Biyokimya ve Biyomedikal Bilimleri Bölümünün yaptığı araştırmada, Salmonella enterica'nın (STM) hilebaz bir özelliği olduğu keşfedildi.

Bakterinin ileri geri hareket eden kamçıya benzer uzantılarını geçici bir süre gizlediği, böylece bağışıklık sistemine fark edilmeden vücut içinde rahatlıkla ilerleyebildiği gözlendi.

Laboratuvarda yapılan deneylerde STM'nin, hem insan hem fare hücrelerinde konak hücreye yerleştiğinde kamçılarını gizlemek için genetik bir düğmeye bastığı, kamçılarını başka bir hücreyi enfekte etmek üzere ayrıldığında yeniden harekete geçirdiği tespit edildi.

Araştırma ekibinden Profesör Brian Coombes, "Eğer çok fazla sayıda kamçıya sahip bir bakteriyseniz, bu yakanıza ışıklı reklam panosu takmaya benzer, bağışıklık sistemini varlığınızdan haberdar eder. Bu uyarı olmadan, konağın bakterinin yayılmasını kontrol altına alması çok daha zor olur." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıntıları "Cell Reports" dergisinde yayımlanan keşfin, bakteriyle savaşta yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık sistemi Salmonella

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