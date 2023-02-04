Salondan o sesler yükseldi... CHP lideri Kılıçdaroğlu sloganların ardından böyle seslendi 'İktidar istiyorsanız...'

Seçime kısa bir süre kala siyaset gündeminin ana konusu cumhurbaşkanı adaylığı olmaya devam ediyor. Bu nedenle siyasilerin katıldığı toplantılar ve yaptığı açıklamalar herkes tarafından merak ediliyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen “Dostların Arasındayız Şişli Sofrasındayız” isimli sosyal yardım tanıtım toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de halkın ekonomik kriz içerisinde yoksulluk çektiğini ifade etti. Öte yandan salonda atılan sloganlara Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt da dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

"İKTİDAR İSTİYORSANIZ..."

Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesince "Şişli Sofrası" başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, "iktidar", "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganları atan partililere, "İktidar istiyorsanız çalışacaksınız, hep beraber çalışacağız." diye seslendi.

Türkiye'nin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, yüzyıllar boyunca bu toprakların üretimin beşiği olduğunu söyledi.

Bu toprakların sadece karın doyurmadığını, dayanışma ve paylaşma kültürüne de katkı sağladığını aktaran Kılıçdaroğlu, sofraların bereketinin paylaştıkça çoğaldığına, bu kültürü yaşatmanın artık her zamankinden daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

"KAYDEDEBİLECEK TEK BİR DAKİKAMIZIN BİLE OLMADIĞININ EN BÜYÜK İŞARETİ"

Türkiye'de alın teriyle çalışan insanların, çocuğuna iyi bir gelecek sağlamak bir yana karınlarını doyurmakta zorlandığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Milyonlarca insanımız bırakın iyi bir hayat sürme hayalini, adeta hayatta kalma savaşı sürdürüyor. Halkımız kuru ayazda ekmek kuyruklarında bekliyor. Sabahın karanlığında ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde saatlerini geçiriyor. İşte bu toplum bizim kaybedebilecek tek bir dakikamızın bile olmadığının en büyük işaretidir. Bu tabloyu görüyorsak, bu tabloya karşı mücadele etmek her yurtseverin, her vatanseverin, her vatandaşın, aklı başında olan herkesin ortak görevidir. Ve bu ortak görevi iktidar yapmak da bizim temel görevimizdir."

"CHP, 100 YILLIK BİR ÇINAR"

Türkiye'de bugün 1 milyondan fazla çocuğun okula aç gittiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Hükümete okul beslenme programını hayata geçirilsin diye defalarca çağrı yaptık. Çocuklar okulda bir öğün sağlıklı yemek yesinler diye ek bütçe için katkı sunmaya çalıştık, önergeler verdik. Yetmedi, kanun teklifi verdik. Onların tamamı reddedildi. Bunu da bütün İstanbulluların ve Türkiye'de derin yoksulluk çeken veya karnını doyurup da yoksulları düşünen tüm vatandaşların da bilgisine sunmak isterim. Soru şu; çocukları yoksulluğa mahkum edenler, çocuklar için daha iyi bir dünyanın inşasına katkı verebilirler mi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli kurtuluş mücadelesinin içinden doğmuş, zorluklarla baş etmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen ve mücadele için yaşayan 100 yıllık bir çınar olduğunu kaydetti.

"BUNU BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

CHP'li belediyelerin öz kaynaklarını son damlasına kadar halk için kullandığını, yetemediği yerde toplumsal dayanışmayı örgütleyerek, yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirerek ihtiyacı olan her bir yurttaşın yanında yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, tek bir yurttaşın bile dara düşmesine razı olmayacaklarına dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, "Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Biz bunu birlikte başaracağız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarları döneminde hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, kadınların gücünü dünyaya göstereceğini ve gençlerin huzur içinde ülkede çalışacağını sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ekonomi politikalarını eleştirirken, vatandaşların enflasyon yükünün sıkıntısını çektiğini anlattı ve İstanbul'da yaşam maliyeti verilerini paylaştı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de konuşmasında projeleri hakkında bilgi verdi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı. (AA)



