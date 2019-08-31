Saman yüklü kamyon yandı

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Silifke ilçesinde, saman yüklü kamyon, yanarak küle döndü.
Hasan Kandemir yönetimindeki saman yüklü 31 ZC 826 plakalı kamyonda Gülnar-Mut karayolunda üzerindeyken yangın çıktı. Kandemir, hemen araçtan inerken ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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