Şam’da patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Şam’ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

