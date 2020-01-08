HABER
  4. Şamil Tayyar’dan Türk Akımı yorumu

Şamil Tayyar’dan Türk Akımı yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’in eski milletvekili Şamil Tayyar, Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akımı projesi ile ilgili yaptığı yorumda, "Bu Türk Akım projesi, Türkiye’nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi" dedi.Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı ve Türk Akım projesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resimlerinin de yer aldığı paylaşımında, "Rus gazı Karadeniz’in altında inşa edilen 930 kilometrelik iki ayrı hattan Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştırılıyor.

Şamil Tayyar’dan Türk Akımı yorumu

Gaziantep’in eski milletvekili Şamil Tayyar, Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akımı projesi ile ilgili yaptığı yorumda, "Bu Türk Akım projesi, Türkiye’nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi" dedi.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı ve Türk Akım projesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resimlerinin de yer aldığı paylaşımında, "Rus gazı Karadeniz’in altında inşa edilen 930 kilometrelik iki ayrı hattan Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştırılıyor. Erdoğan ve Putin, İstanbul’da törenle vanayı açtı. Bu Türk Akım projesi, Türkiye’nin enerji ağındaki stratejik pozisyonunu daha da güçlendirdi. Helal olsun" ifadelerini kullandı.
Tayyar’ın yorumu takipçilerinden de olumlu tepki aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4)Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (4)
Alanya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı; baba ve oğlu kurtulduAlanya'da 4 katlı binanın 2 katı yıkıldı; baba ve oğlu kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

Son dakika: Zorlu Center'da kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

İstanbul'da AVM'de kafenin çatısı çöktü! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.