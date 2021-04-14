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  4. Samimi karşılama! Birinin yüzüne diğerinin kalçalarına dolandılar

Samimi karşılama! Birinin yüzüne diğerinin kalçalarına dolandılar

14.04.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı adalardan biri olan Oahu sahilinde dalgıçları bile şaşkına çeviren anlar yaşandı. Ahtapotlar dalgıçlara adeta 'hoş geldiniz' dercesine bir karşılama yaptı.

Samimi karşılama! Birinin yüzüne diğerinin kalçalarına dolandılar

Oahu sahilinde deniz yaşamını yakından görmek için arkadaşıyla dalış yapan Caleb Heikes, kuşkusuz bu kadar samimi bir ortam beklemiyordu.

KARŞILAMA MERASİMİ

Dalış yaparken kendilerine yaklaşan ahtapotları görünce çok heyecanlanan dalgıçlar, ahtapotların karşılama merasimi karşısında şaşkına döndü.

Yüzüne dolanan ahtapot karşısında kahkaha atan dalgıç bu şekilde birkaç dakika kalırken, diğer ahtapot da arkadaşının kalçalarına dolanmıştı. Bir süre bu şekilde kucaklaşmayı sürdüren ahtapotlar daha sonra gözlerden uzaklaştı.

''SAMİMİ VE TUTKULU BİR KUCAKLAŞMA''

Caleb, bu buluşma hakkında şöyle konuştu: ''Daldığımız anda birkaç ahtapotla karşılaştık ancak ikisi bize hoşgeldiniz der gibiydi. Biri benim yüzüme diğeri arkadaşımın kalçalarına sarıldı. Samimi ve tutkulu bir kucaklaşmaydı. Bunu inanın beklemiyorduk.''

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