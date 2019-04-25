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Şampiyon güreşçinin Kangal köpeği ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Milli güreşçi Taha Akgül: "Kampta da Kangal köpeklerim var, çok seviyorum. Kangal köpeği bir Anadolu aslanıdır. O yüzden Sivas'ın tanıtımı açısından bu kültürel mirasa değer verilmesi lazım"

SİVAS (AA) - Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta amcasının açtığı çiftlikte Kangal köpeklerini sevdi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Taha Akgül, Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde amcası Cahit Akgül tarafından açılan Kangal köpeği üretim çiftliğini ziyaret etti. Akgül, burada bir süre köpeklerle ilgilendi.

Milli güreşçi Taha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerinin Sivas'ın tanıtımında büyük rol oynayan kültürel miraslar arasında yer aldığını söyledi.

Sivas denilince akla ilk gelenlerden birinin de Kangal köpeği olduğunu vurgulayan Taha, "Kampta da Kangal köpeklerim var, çok seviyorum. Kangal köpeği bir Anadolu aslanıdır. O yüzden Sivas'ın tanıtımı açısından bu kültürel mirasa değer verilmesi lazım." dedi.

Kangal köpeği yetiştiriciliğinin de önemli olduğunu belirten Taha, amcasının da bu anlamda Sivas'a büyük bir hizmet verdiğini ifade etti.

Yoldan geçen vatandaşların çiftliğe uğrayarak Kangal köpeklerine ilgi gösterdiğini aktaran Taha Akgül, "Buradaki köpekler yurt dışında ve ülkemizdeki festivallerde madalya kazanmış Kangal köpekleri. Kangal köpeklerinin bendeki yeri ayrıdır, boş zamanlarımda hep köpeklerimi çıkartıp gezdiriyorum. Gerçekten Anadolu aslanı onlar, bizim için çok değerliler." şeklinde konuştu.

Taha Akgül, son olarak Romanya'da katıldığı şampiyonada, kariyerindeki 7. Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

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Kangal köpeği Sivas taha akgül

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