Şampuan kullananlar dikkat! İçeriğinde bunlar varsa tehlikede olabilirsiniz...

Gür, kalın telli, parlak, yağlı ya da kuru olmayan saçlar sağlıklı olarak tanımlanır. Kimyasal içerikleri yüksek boyaların saça uygulanması, ısı, petrol ve sülfat içerikli şampuanlar ise saçlarınızın farklında olmadan sağlıklarını kaybetmelerine yol açıyor.

SAÇ YAPISI

Saç, tırnak gibi keratin proteini içerir. Saçın kendisi değil dipteki folikül kısmı canlıdır, bu nedenle uzama uçta değil dipteki folikülde meydana gelir. İnce yapısına rağmen pek çok katmandan oluşur.

Kimyasallar saçın yapısının değişmesinde oldukça etkilidir. Örneğin saça sahip olduğu şekli disülfit bağları adı verilen kimyasal bağlar verir ve kimyasal bir işlem olan kalıcı saç şekillendirmeleri disülfit bağlarının kırılıp yeniden oluşturulmasıyla sağlanır. Aynı şekilde saç boyaları saçın içerisine nüfus ederek etkisini gösterir ve saçın kimyasal yapısına zarar vererek saçın sağlıklı yapısını bozar.

Şampuanlar kalıcı şekillendirme ve boyaya göre oldukça masum görülse de içeriğinde yer alan kimyasallar saçı temizlemenin yanında saç ve saç derisinde hasarlara neden olabilir. Yanlış şampuan kullanımı nedeniyle kepekli, yağlı ya da alerjik ve kaşıntılı bir saç derisine sahip olabilirsiniz.