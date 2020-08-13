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Şampuan kullananlar dikkat! İçeriğinde bunlar varsa tehlikede olabilirsiniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Vücudun kendi ürettiği sebum ve çevresel faktörlerden dolayı saçlar kirlenir. Şampuanlar için saçlarımızı temizlemek için kullandığımız bir deterjan desek yalan olmaz. İçeriğinde yer alan pek çok kimyasal maddenin her birinin bir işlevi olduğunu söyleniyor ama bu kimyasallar gerçekten sadece yarar mı sağlıyor? Yoksa saçımıza ve saç derimize zararları var mı? Yanıtları yazımızda…

Şampuan kullananlar dikkat! İçeriğinde bunlar varsa tehlikede olabilirsiniz...

Gür, kalın telli, parlak, yağlı ya da kuru olmayan saçlar sağlıklı olarak tanımlanır. Kimyasal içerikleri yüksek boyaların saça uygulanması, ısı, petrol ve sülfat içerikli şampuanlar ise saçlarınızın farklında olmadan sağlıklarını kaybetmelerine yol açıyor.

SAÇ YAPISI

Saç, tırnak gibi keratin proteini içerir. Saçın kendisi değil dipteki folikül kısmı canlıdır, bu nedenle uzama uçta değil dipteki folikülde meydana gelir. İnce yapısına rağmen pek çok katmandan oluşur.

Kimyasallar saçın yapısının değişmesinde oldukça etkilidir. Örneğin saça sahip olduğu şekli disülfit bağları adı verilen kimyasal bağlar verir ve kimyasal bir işlem olan kalıcı saç şekillendirmeleri disülfit bağlarının kırılıp yeniden oluşturulmasıyla sağlanır. Aynı şekilde saç boyaları saçın içerisine nüfus ederek etkisini gösterir ve saçın kimyasal yapısına zarar vererek saçın sağlıklı yapısını bozar.

Şampuanlar kalıcı şekillendirme ve boyaya göre oldukça masum görülse de içeriğinde yer alan kimyasallar saçı temizlemenin yanında saç ve saç derisinde hasarlara neden olabilir. Yanlış şampuan kullanımı nedeniyle kepekli, yağlı ya da alerjik ve kaşıntılı bir saç derisine sahip olabilirsiniz.

Paketli yiyeceklerin içindekiler kısmını okuyorsanız sıralamanın içerikte en çok bulunandan en az bulunana doğru sıralandığını biliyorsunuzdur. Kozmetik ürünlerde de sıralama aynı şekildedir. İçeriklerde ön sıralarda yer alan ve bulunmaması gereken birkaç maddeyi aşağıda açıkladık. Bunların yerine etikette sülfat içermez, paraben içermez, doğal gliserin gibi ibarelere yönelmenizi tavsiye ederiz.

SAÇA ZARAR VEREN ŞAMPUAN İÇERİKLERİ

SODIUM LAURYL SULFATE (SLS)

Diş macunu, şampuan, deterjan ve sabunlara köpürtücü özellik kazandıran bir kimyasaldır. İçerisinde SLS bulunmayan ürünlerin daha az köpürdüğünü fark etmişsinizdir. Daha az köpürmesi daha az temizlediği anlamına gelmemekle birlikte vücudunuz için daha sağlıklıdır. Çünkü SLS saç ve saç derisindeki yağı kurutur ve dengesini bozar. Bu nedenle dökülmeye eğimli bir saça, kuru ve alerjiye eğilimli bir cilde sahip olursunuz. Ayrıca SLS'nin östrojen taklit eden yapısı nedeniyle göğüs ve yumurtalık kanserine neden olduğu düşünülüyor.

SODIUM LAURETH SULFATE (SLES)

SLS gibi SLES de köpürtücü işlevi olan bir kimyasaldır. SLS gibi kanserojendir ve solunum sistemi, merkezi sinir sistemi organlarına olumsuz etkileri olduğu biliniyor.

PARABEN

Koruyucu olarak kullanılan bir maddedir. Hormonal bozukluk ve alerjik reaksiyonlara neden olduğu biliniyor. Paraben ürünlerde metilparaben, etilparaben, bütilparaben gibi farklı kimyasal yapılarda bulunabilir.

Bu tip içeriklere yer vermeyen ve saç sağlığını koruyan çok sayıda şampuan mevcut.

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