Şampuan reklamında oynayanlar da kullanıyor! Bu saç açıcı doğal kürler sayesinde...

Doğallıktan yana olan kadınların bile en büyük arzularından biri hafif ışıltılı ve göz alıcı saçlara sahip olmaktır. Ancak hem saçlara uygulanan kimyasal işlemlerden dolayı hem de istediğimiz renge sahip olamama endişesinden dolayı boyatmakta tereddüt ederiz. Neyse ki bunun için de doğal çözümler var. O halde gelin saçlarınıza zarar vermeden doğal ışıltılara kavuşmanın yöntemlerine bir bakalım.

HIZLI SONUÇLAR İÇİN PAPATYA SUYU

Yıllardır saç açma tarifleri arasında yer alan papatya suyu, hem kolay uygulanabilirliği hem de saçları güzelleştirmesiyle sıkça tercih edilen bir yöntem. Saçlarda kalıcı bir etki bırakan papatya suyuyla siz de saçlarınızın rengini istediğiniz gibi açabilirsiniz. Nasıl mı?

2 su bardağı suyun içerisine 1 avuç papatya kurusu koyun ve kaynatmaya başlayın.

Papatya suya rengini bırakmaya başladıktan sonra ocağı kapatın ve yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın.

Soğuyan papatya suyundan istediğiniz miktarda alarak saçlarınıza sürün ve kuruması için bekleyin.

Hızlı kuruması için güneşten veya kurutma makinesinden yardım alabilirsiniz.