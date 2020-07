Şampuan reklamında oynayanlar da kullanıyor! Bu saç açıcı doğal kürler sayesinde...

Kuruduktan sonra saçlarınızı yıkamayı unutmayın.

Daha iyi bir sonuç elde etmek için 2 gün arayla saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

PRATİK BİR YÖNTEM: LİMON

Saçlarınızı doğal yollarla açmak istiyorsanız ve vakit bulamıyorsanız limonun pratik ve etkili gücünü kesinlikle keşfetmelisiniz. Diğer yöntemlere göre fazlasıyla pratik olan limon ile dilediğiniz her an ve her yerde istediğiniz saçlara kavuşmanız çok kolay!

Boş bir sprey şişesinin dörtte birini taze sıkılmış limon suyu ile doldurun.

Ardından şişenin geri kalan kısmına su ekleyin.

Oluşan karışımı saç deriniz çok ıslanmayacak şekilde saçlarınıza uygulayın.

Güneşin altında 30 dakika olmak üzere toplamda 2 saat boyunca karışımı saçlarınızda bekletin.

Limon suyunun saç derinize temas etmesi halinde güneşin altında fazla kalmamaya özen göstermelisiniz.

ÇİFT ETKİLİ SAÇ AÇICI KÜR

Uygulayacağınız bu tarif sayesinde saçlarınızın rengini açmakla kalmayacak aynı zamanda saçlarınızı besleyerek canlılığını da korumasını sağlayacaksınız. Her ne kadar içerisindeki malzemeler fazla gibi görünse de bu kür, saçlarda oluşan yıpranmaları da engelleyebilecek güçtedir.