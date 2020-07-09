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Şampuan reklamında oynayanlar da kullanıyor! Bu saç açıcı doğal kürler sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Biz kadınlara göre güzel görünmenin sırrı havalı saçlara sahip olmaktan geçer. Bu nedenle de saçlarımıza sık sık bakımlar yaptırır, renginde değişikliklere gideriz. Ancak biz ne kadar özen göstersek de tonlarca para harcamamıza rağmen saçlarımız yine de istediğimiz doğallığı yakalayamaz. Üstüne üstlük uyguladığımız işlemler saçlarımıza zarar verir. İşte sizi bu durumdan kurtaracak doğal tarifler…

Şampuan reklamında oynayanlar da kullanıyor! Bu saç açıcı doğal kürler sayesinde...

Doğallıktan yana olan kadınların bile en büyük arzularından biri hafif ışıltılı ve göz alıcı saçlara sahip olmaktır. Ancak hem saçlara uygulanan kimyasal işlemlerden dolayı hem de istediğimiz renge sahip olamama endişesinden dolayı boyatmakta tereddüt ederiz. Neyse ki bunun için de doğal çözümler var. O halde gelin saçlarınıza zarar vermeden doğal ışıltılara kavuşmanın yöntemlerine bir bakalım.

HIZLI SONUÇLAR İÇİN PAPATYA SUYU

Yıllardır saç açma tarifleri arasında yer alan papatya suyu, hem kolay uygulanabilirliği hem de saçları güzelleştirmesiyle sıkça tercih edilen bir yöntem. Saçlarda kalıcı bir etki bırakan papatya suyuyla siz de saçlarınızın rengini istediğiniz gibi açabilirsiniz. Nasıl mı?

2 su bardağı suyun içerisine 1 avuç papatya kurusu koyun ve kaynatmaya başlayın.

Papatya suya rengini bırakmaya başladıktan sonra ocağı kapatın ve yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın.

Soğuyan papatya suyundan istediğiniz miktarda alarak saçlarınıza sürün ve kuruması için bekleyin.

Hızlı kuruması için güneşten veya kurutma makinesinden yardım alabilirsiniz.

Kuruduktan sonra saçlarınızı yıkamayı unutmayın.
Daha iyi bir sonuç elde etmek için 2 gün arayla saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

PRATİK BİR YÖNTEM: LİMON

Saçlarınızı doğal yollarla açmak istiyorsanız ve vakit bulamıyorsanız limonun pratik ve etkili gücünü kesinlikle keşfetmelisiniz. Diğer yöntemlere göre fazlasıyla pratik olan limon ile dilediğiniz her an ve her yerde istediğiniz saçlara kavuşmanız çok kolay!

  • Boş bir sprey şişesinin dörtte birini taze sıkılmış limon suyu ile doldurun.
  • Ardından şişenin geri kalan kısmına su ekleyin.
  • Oluşan karışımı saç deriniz çok ıslanmayacak şekilde saçlarınıza uygulayın.
  • Güneşin altında 30 dakika olmak üzere toplamda 2 saat boyunca karışımı saçlarınızda bekletin.
  • Limon suyunun saç derinize temas etmesi halinde güneşin altında fazla kalmamaya özen göstermelisiniz.

ÇİFT ETKİLİ SAÇ AÇICI KÜR

Uygulayacağınız bu tarif sayesinde saçlarınızın rengini açmakla kalmayacak aynı zamanda saçlarınızı besleyerek canlılığını da korumasını sağlayacaksınız. Her ne kadar içerisindeki malzemeler fazla gibi görünse de bu kür, saçlarda oluşan yıpranmaları da engelleyebilecek güçtedir.

  • İlk olarak saçlarınızı ıslatarak nemlendirin.
  • Ardından 1 tatlı kaşığı ezilmiş tarçını, 1 yemek kaşığı balı, 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ve 2 yemek kaşığı sirkeyi bir kabın içerisinde iyice karıştırın ve saçların her tarafına bir tarak yardımıyla eşit bir şekilde uygulayın.
  • Başınıza bone takarak bir gece boyunca saçlarınızda bekletin.
  • Ertesi gün saçlarınızı güzelce şampuanlayın ve tamamen durulayın.
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