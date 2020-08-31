Şampuana katılarak saç bakımında kullanılan farklı yağlar

Şampuana bu yağları eklediğinizde... Faydaları saymakla bitmiyor!

Argan, lavanta, badem… Sıklıkla cilt bakım ürünlerinde yer alan bu yağlar ve daha fazlasının şampuana ilave edildiğinde gösterdikleri etkilere gelin, birlikte göz atalım.

ŞAMPUANLARDA KULLANILABİLECEK ESANSİYEL YAĞLAR

LAVANTA YAĞI

Kokusuz şampuanların içerisinde ekleyebileceğiniz lavanta yağıyla aromaterapik bir banyo deneyimi yaşayabilirsiniz. Şampuanınızın içerisine 10 damla eklemeniz yeterli. Lavanta yağı ayrıca saç dökülmesi, kepek gibi sorunlara çözüm olabileceği gibi saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır.

BADEM YAĞI

En bilinen yağlardan biri badem yağı. Saç dökülmesi ve saçların güçlendirilmesi için sıklıkla tercih edilse de direkt saça sürüldüğünde hem yağlı bir görüntüye sebep olur hem de saçtan temizlemek oldukça zor. Bu nedenle şampuanınıza ekleyebileceğiniz 7-8 damla badem yağıyla da aynı etkiyi görebilirsiniz. Böylece saçlarınız nem kazanarak daha parlak bir görünüme kavuşur.

ARGAN YAĞI

Son dönemde oldukça popüler olan argan yağı Fas’ta üretilen oldukça değerli yağlardan biri. Etkisini görmek için az bir miktar argan yağı kullanmanız yeterli olacak. Eşit miktarda 4 damla kadar argan yağı, zeytinyağı ve biberiye yağlarını şampuanınızın içerisine ekleyerek parlak ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.