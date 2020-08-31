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Şampuana katılarak saç bakımında kullanılan farklı yağlar

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar ve erkeklerin ortak dertlerinden biri saçları. Saçların dökülmesi, kepeklenmesi, solgun ve hacimsiz olması en büyük dertlerden. Bu sorunlara bazen doğru seçilmemiş bir şampuan da sebep olabiliyor. Her zaman doğanın nimetlerinden yararlanmanın faydalı olduğunu düşünüyor ve şampuanlarınıza doğal yağlarla ekstra güç katmak istiyorsanız yazımızı mutlaka okuyun.

Şampuana katılarak saç bakımında kullanılan farklı yağlar

Şampuana bu yağları eklediğinizde... Faydaları saymakla bitmiyor!

Argan, lavanta, badem… Sıklıkla cilt bakım ürünlerinde yer alan bu yağlar ve daha fazlasının şampuana ilave edildiğinde gösterdikleri etkilere gelin, birlikte göz atalım.

ŞAMPUANLARDA KULLANILABİLECEK ESANSİYEL YAĞLAR

LAVANTA YAĞI

Kokusuz şampuanların içerisinde ekleyebileceğiniz lavanta yağıyla aromaterapik bir banyo deneyimi yaşayabilirsiniz. Şampuanınızın içerisine 10 damla eklemeniz yeterli. Lavanta yağı ayrıca saç dökülmesi, kepek gibi sorunlara çözüm olabileceği gibi saçlarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olacaktır.

BADEM YAĞI

En bilinen yağlardan biri badem yağı. Saç dökülmesi ve saçların güçlendirilmesi için sıklıkla tercih edilse de direkt saça sürüldüğünde hem yağlı bir görüntüye sebep olur hem de saçtan temizlemek oldukça zor. Bu nedenle şampuanınıza ekleyebileceğiniz 7-8 damla badem yağıyla da aynı etkiyi görebilirsiniz. Böylece saçlarınız nem kazanarak daha parlak bir görünüme kavuşur.

ARGAN YAĞI

Son dönemde oldukça popüler olan argan yağı Fas’ta üretilen oldukça değerli yağlardan biri. Etkisini görmek için az bir miktar argan yağı kullanmanız yeterli olacak. Eşit miktarda 4 damla kadar argan yağı, zeytinyağı ve biberiye yağlarını şampuanınızın içerisine ekleyerek parlak ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

BİBERİYE YAĞI

Kepek ve saç dökülmesini engellemek için kullanabileceğiniz biberiye yağını tek başına kullanabileceğiniz gibi önceki maddede anlattığımız gibi argan ve zeytinyağıyla karıştırarak da kullanabilirsiniz.

HİNT YAĞI

Hint yağını saçlarınızın hızlı uzaması, beslenmesi, dökülmesinin azalması ve saçtaki beyazların azalması için kullanabilirsiniz. Şampuanınıza ekleyebileceğiniz 20 damla kadar Hint yağı ile etkisini görebilirsiniz.

ÇAM TEREBENTİN YAĞI

Çam terebentin yağını bir şişe şampuanın içerisine 25 damla kadar ekleyerek kullanabilirsiniz. Çam terebentin yağı saç köklerini besleyerek dökülmesini engeller ve yeni saç oluşumunu hızlandırır. Ayrıca saç köklerinin uyarılması sonucu saç uzaması da hızlanır.

ARDIÇ YAĞI

Eğer saç derinizde egzama gibi bir cilt problemi varsa antiseptik özelliklere sahip ardıç yağını tercih edebilirsiniz. 10 damla ardıç yağı, 5 damla biberiye ve 5 damla zeytinyağını şampuanınıza ekleyerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.

CEVİZ YAĞI

Ceviz içerdiği omega-3 gibi besleyici yağlarla saç derinizi ve saç köklerini besler. Şampuanınıza ekleyeceğiniz 15 damla ceviz yağı ile sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

KEKİK YAĞI

Kekik yağı saç derisinde kan akışını hızlandırarak etki eder. Bu sayede saçlar daha iyi beslenir ve saç dökülmesi gibi sorunlar ortadan kalkar. 20 damla kekik yağını şampuanınıza ekleyerek kullanabilirsiniz.

ÇÖREK OTU YAĞI

Çörek otu yağı özellikle saç dökülmesi ve kepek üzerinde etkili. Şampuanınıza 15-20 damla çörek otu yağı ilave edebilirsiniz.

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