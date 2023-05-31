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Şampuana kattığınız anda saç dökülmesini durduruyor! Dökülen yerlerden yeni saç çıkartıyor

31.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi nasıl durdurulur sorusu oldukça fazla aratılıyor. Saç dökülmesini önlemek adına farklı şampuanlar ve bakım ürünleri kullanılıyor. Ancak tüm bunlara para vermeye gerek kalmadan şampuanınıza ekleyeceğiniz tek malzeme ile saç dökülmesi durdurabilir, dökülen yerlerden yeni saç çıkartabilirsiniz.

Şampuana kattığınız anda saç dökülmesini durduruyor! Dökülen yerlerden yeni saç çıkartıyor

Saç dökülmesine müdahale edilmemesi kelleşmeye neden olabiliyor. Dökülen saçları yeni çıkartmak ve ufak saçları uzatmak için uygulanması gereken saç bakımlarına dikkat etmek gerekiyor. Yeni saç çıkartma işlemlerine başlamadan önce saç dökülmesini durdurmak gerekiyor. Ancak şampuana katılan tek malzeme tüm bu ihtiyaçları bir anda karşılayabiliyor.

ŞAMPUANA ÇAM TEREBENTİN YAĞI KATMAK

Yeni Proje - 2023-05-31T165016.630

Çam terebentin yağını şampuan içine ekleyerek çam terebentin şampuanı elde edebilirsiniz. Her duş esnasında saçlarınıza bakım yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bunun için bir şişe şampuan içine yaklaşık 20 damla çam terebentin yağı eklemeniz yeterli olabilir. Yalnız unutmamak gerekir ki; bir süre sonra yağ şampuan üzerine çıkacaktır. Bu nedenle her kullanımda şampuan şişenizi çalkalamalısınız.

ÇAM TEREBENTİN FAYDALARI

Yeni Proje - 2023-05-31T165008.966

  • Çam terebentin gerek esans gerekse de yağ olarak özellikle saç bakımında kullanılan doğal bir üründür. Hem saç derisi hem de saçlar için büyük faydaları olan çam terebentin yağı saç bakımı söz konusu olduğunda mucizevi etkiler yaratabilir. Saç derisini besleyerek kepek oluşumuna engel olan çam terebentin böylelikle saçlarınızın yağlı ve kepekli görünmesinin önüne geçer. Aynı zamanda sağlıklı bir saç derisinin saçların dökülmemesi için de son derece önemli olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
  • Düzenli kullanıldığında çam terebentin yağının saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olduğu bilinir.
  • Saçların uzaması için gerekli olan mineral ve vitaminleri bolca sağlayan çam terebentin yağı, bu sayede saçların normalde olduğundan çok daha hızlı bir biçimde uzamasını sağlar.
  • Şampuanların saç üzerinde oluşturabileceği potansiyel zararları azaltmak için şampuana ilave edilerek de kullanılabilen çam terebentin, saçlarınızı olası zararlı kimyasallardan korurken yağlanmayı da engeller.
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