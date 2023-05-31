Şampuana kattığınız anda saç dökülmesini durduruyor! Dökülen yerlerden yeni saç çıkartıyor

Saç dökülmesine müdahale edilmemesi kelleşmeye neden olabiliyor. Dökülen saçları yeni çıkartmak ve ufak saçları uzatmak için uygulanması gereken saç bakımlarına dikkat etmek gerekiyor. Yeni saç çıkartma işlemlerine başlamadan önce saç dökülmesini durdurmak gerekiyor. Ancak şampuana katılan tek malzeme tüm bu ihtiyaçları bir anda karşılayabiliyor.

ŞAMPUANA ÇAM TEREBENTİN YAĞI KATMAK

Çam terebentin yağını şampuan içine ekleyerek çam terebentin şampuanı elde edebilirsiniz. Her duş esnasında saçlarınıza bakım yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bunun için bir şişe şampuan içine yaklaşık 20 damla çam terebentin yağı eklemeniz yeterli olabilir. Yalnız unutmamak gerekir ki; bir süre sonra yağ şampuan üzerine çıkacaktır. Bu nedenle her kullanımda şampuan şişenizi çalkalamalısınız.

ÇAM TEREBENTİN FAYDALARI