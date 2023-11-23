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Samsak Döveci türküsüyle hafızalara kazındı! Elif Buse Doğan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzetildi

23.11.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Samsak Döveci adlı türkü ile büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı Elif Buse Doğan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü ismin son hali sosyal medyayı salladı. Güzel şarkıcı bakın hangi meslektaşına benzetildi.

'Samsak Döveci' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Elif Buse Doğan, güzelliği ve güçlü sesi ile dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Elif Buse Doğan 1

Ünlü ismin son paylaşımını görenler Elif Buse Doğan'ı meslektaşı Günel'e benzetti. Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Her halin güzel', 'Günel sandım', 'Aynı azeri kızı' gibi yorumlar yapıldı.

benzetildi

Elif Buse Doğan 1993 yılında Kocaeli’de doğdu. 2002-2004 yılları arasında
Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmasında art arda 3 yıl Türk Halk
Müziği dalında birinci oldu.

Elif Buse Doğa 2

Aynı dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.

Elif Buse Doğa 3

2010 yılında, Kocaeli Geleneksel Liseler Arası Ses Yarışmasının ilkinde birinci
oldu.

Elif Buse Doğa 4

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk
Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazandı.

Elif Buse Doğa 7

Elif Buse Doğa 6

Elif Buse Doğa 5

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