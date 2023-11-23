Samsak Döveci türküsüyle hafızalara kazındı! Elif Buse Doğan'ın son hali sosyal medyayı salladı! Bakın kime benzetildi

'Samsak Döveci' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Elif Buse Doğan, güzelliği ve güçlü sesi ile dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin son paylaşımını görenler Elif Buse Doğan'ı meslektaşı Günel'e benzetti. Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Her halin güzel', 'Günel sandım', 'Aynı azeri kızı' gibi yorumlar yapıldı.

Elif Buse Doğan 1993 yılında Kocaeli’de doğdu. 2002-2004 yılları arasında

Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmasında art arda 3 yıl Türk Halk

Müziği dalında birinci oldu.

Aynı dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.

2010 yılında, Kocaeli Geleneksel Liseler Arası Ses Yarışmasının ilkinde birinci

oldu.

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk

Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazandı.









