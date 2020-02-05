HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun'da çok acı olay! Kızını kurtarmaya çalışan baba akıntıda kayboldu

Samsun'da çok acı olay! Kızını kurtarmaya çalışan baba akıntıda kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 03:39 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde 16 yaşındaki kızının ırmağa atladığını gören baba, çocuğunu kurtarmak için ırmağa girdikten sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan 16 yaşındaki G.Günal ilçedeki köprüye giderek kendini suya bıraktı. Olay yerinde bulunan baba Gürsel Günal ise kızını kurtarmak için ırmağa girdi. Köprüden atlayan kız ırmak kenarına tutunarak yardım beklerken, baba Gürsel Günal ise ırmağın akıntısına kapılarak kayboldu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve polis ekipleri tarafından G.Günal mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Gürsel Günal için ise Samsun’dan gönderilen AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bölgede arama tarama çalışmalarına başladı.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kayıp olan baba Günal için AFAD ve itfaiye ekiplerinin seferber edildiğini belirterek, “Yaşanan olayda Gürsel Günal isimli vatandaşımız suyun akıntısına kapılarak kaybolmuştur. Yetkili ekiplerimiz tarafından tüm imkânlar seferber edildi” diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildiTekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Terme

En Çok Okunan Haberler

Van'da çığ felaketi: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu: 2 yaralı

İstanbul'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma!

İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

İtfaiye erinin hatası faciaya neden oldu! Beyoğlu'nda panik anları

İtfaiye erinin hatası faciaya neden oldu!

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı parçaları sokağa uçtu

Şiddetli rüzgar çatı parçalarını söküp attı!

Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Ağrı’da vahşet! Tartıştığı eşini satırla katletti

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.