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Samsun'da esrarengiz ölüm! İntihar süsü mü verildi?

02.02.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’dan esrarengiz bir ölüm haberi geldi. 50 yaşındaki bir kişi evinde kapıya kablo ile asılı halde ölü bulundu. Şahsın cansız bedeni kız kardeşi tarafından bulunurken şahsın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp intihar süsü mü verildiği ise araştırılıyor.

Samsun'da esrarengiz ölüm! İntihar süsü mü verildi?

Esrarengiz olay, saat 18.00 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki Aydın Kaya’yı ziyarete giden kız kardeşi ağabeyini banyo kapısına kablo ile asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Aydın Kaya’nın öldüğünü tespit etti.

İNTİHAR SÜSÜ MÜ VERİLDİ?

Kaya’nın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp intihar süsü mü verildiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Samsun
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