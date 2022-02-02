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  4. Son dakika: Kübra Ece'nin ölümü intihar mı cinayet mi? Balkondan nasıl düştü?

Son dakika: Kübra Ece'nin ölümü intihar mı cinayet mi? Balkondan nasıl düştü?

02.02.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu Kübra Ece'nin ölümü ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. TRT'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları isimli yarışmayla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece'nin, eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Öte yandan Kübra Ece'nin öldüğü gün evde bulunanlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika: Kübra Ece'nin ölümü intihar mı cinayet mi? Balkondan nasıl düştü?

TRT'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları isimli yarışmayla ünlenen Kübra Ece'nin, intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği merak ediliyor. Eski erkek arkadaşının dairesinin balkonundan aşağıya düşen Kübra Ece'nin ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti.

EVDE TARTIŞMA ÇIKTI

30 yaşındaki Kübra Ece, bir ay önce erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş. ile ayrılık kararı aldı. Mehmet Emre Ş. de Brezilyalı Luizia Marina R.C. ile birlikte olmaya başladı. Kübra Ece önceki gün saat 04.00 sıralarında Mehmet Emre Ş.’nin İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki evine gitti. Evde Mehmet Emre Ş.’nin haricinde yeni kız arkadaşı Luizia Marina R.C. ile arkadaşları Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç. ve Muhammed Ali Ş. de vardı.

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Kübra Ece evde eski erkek arkadaşının sevgilisi Luizia Marina R.C.’yi görünce Mehmet Emre Ş. ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren ve evdeki eşyalara zarar veren Kübra Ece, 45 dakika evde kaldıktan sonra da dördüncü kattaki dairenin balkonundan aşağı düştü. Evdekiler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Kübra Ece hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Emre Ş., Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Luizia Marina R.C. Emniyet’te ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kübra Ece’nin ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Başsavcılık, polise Kübra Ece’nin ölümüyle ilgili detaylı araştırma yapılması talimatı verdi. Kübra Ece, Adli Tıp’taki otopsinin ardından İstanbul’da toprağa verildi.

"BU OLAYIN PEŞİNİ KESİNLİKLE BIRAKMAYACAĞIZ"

Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi Haber mi geldi bilmiyorum, çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. İçeride ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabii adalet çözecek."

POLİS O KAPIYI MÜHÜRLEDİ

Kübra Ece'nin balkonundan düşüp de hayatını kaybettiği eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin evi de polis ekiplerince mühürlendi. Ekipler kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen olayın aydınlanması için çalışmalara devam ediyor.

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DİKKAT ÇEKEN SON PAYLAŞIM

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Kübra Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 gün önce gittiği bir konserden kısa videolar paylaşmış ve Ortaköy'deki görüntülerinin altına şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelişine yaşayın gitsin... Oscar Wilde da demiş ya, ‘Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir; çoğu insan sadece var olur.."

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Anahtar Kelimeler:
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