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Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

19.11.2023 19:36 | Son Güncelleme:
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Samsun’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede karşılaşan Burhan B. ile Erdal D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar silahları ile ateş etmeye başladı. Tabancalarla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yaşar Doğan hayatını kaybederken, yaralanan Burhan B. ile Erdal D. hastaneye kaldırıldı.

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Sırtından ve bacağından yaralanan Burhan B., Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanarak özel hastaneye kaldırılan Erdal D. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı yakınları da hastanelere akın etti. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Samsun'dan ilçeye sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet polisi Samsun'da yaralıların bulunduğu hastanelerde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun Silahlı çatışma ölü
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