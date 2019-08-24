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Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ve Salıpazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel, Karadeniz Sahil Yolu’nu da olumsuz etkiledi.Samsun’da Salıpazarı, Terme ve Çarşamba’da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Samsun’un Terme ve Salıpazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sel, Karadeniz Sahil Yolu’nu da olumsuz etkiledi.
Samsun’da Salıpazarı, Terme ve Çarşamba’da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel gündelik hayatı olumsuz etkilerken, 2 kişi de hayatını kaybetti. Sel sadece evleri, kurumları ve dükkanları değil, şehirler arası otoyolları felç etti. Terme merkezinden Ünye girişine kadar Samsun-Ordu karayolu Ordu’ya gidiş tarafı tıkandı. Şoförler, otoyolda saatlerce santim santim ilerledi.
Uzun süredir trafiğin işlemesini beklediklerini belirten şoförler ise her yerin suyla kaplı olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istediler.
Trafiğin kitlendiği Samsun-Ordu karayolu, saatler sonra normal seyrine döndü.

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi

Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
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