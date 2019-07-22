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Samsun’da bıçakla yaralamaya adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

Samsun’da tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı alacak verecek kavgasında adliyeye sevk edilen 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bıçakla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı alacak verecek kavgasında adliyeye sevk edilen 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda S.F. (26) sol göğsünden ve sırtından, T.S. (30) sağ bacağından, E.F. (26) sağ bacağından ve G.A. (29) sağ ve sol elinin parmaklarından bıçakla yaralandı. Yaralılar Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, ellerinden bıçakla yaralanan G.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan G.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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