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  4. Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 20 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle dün İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Samsun terör örgütü DEAŞ Terörle Mücadele Şubesi tutuklama

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