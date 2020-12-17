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Samsun’da hekime bıçaklı saldırı

17.12.2020 12:40 | Son Güncelleme:
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Samsun’da hekime bıçaklı saldırı

Samsun’un Bafra İlçe Devlet Hastanesi’nde bir hekime hasta tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.Olaya anında müdahale eden hastane polisi ve güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Samsun’un Bafra İlçe Devlet Hastanesi’nde bir hekime hasta tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.
Olaya anında müdahale eden hastane polisi ve güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi. Doktor saldırıyı yara almadan atlattı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklama ile saldırıya tepki gösterdi.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “16 Aralık 2020 tarihinde saat 21.40’ta Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimimiz Celal Ayyıldız’a yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Güvenlik görevlilerimiz ve hastane polisimiz tarafından olaya anında müdahale edilerek, saldırgan H.K etkisiz hale getirilmiş, beyaz kod verilerek, saldırgan hakkında gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır. Tek tesellimiz, hekimimizin bu saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak, büyük bir mücadele gösterdikleri pandemi döneminde yapılan bu insanlık dışı saldırı hepimizi yaralamıştır. Sağlık çalışanlarımızın en çok desteğe ve morale ihtiyacı olduğu şu günlerde hekimimize yönelik yapılan saldırıyı kınıyor, hekimimize ve Bafra Devlet Hastanesi çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Samsun’da hekime bıçaklı saldırı

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