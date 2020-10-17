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Samsun’da kaçak tütün mamulü operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Samsun’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya yaptıkları baskında kaçak tütün, sigara ve mamulü ele geçirirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallelerinde A.T.

Samsun’da kaçak tütün mamulü operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoya yaptıkları baskında kaçak tütün, sigara ve mamulü ele geçirirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallelerinde A.T. ve B. A. isimli şahısların kullandığı depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, 256 kutu içinde 51 bin 200 dal çeşitli markalarda doldurulmuş makaron sigara, 125 paket içinde 5 bin 625 adet bandrolsüz kaçak sigara sarma kağıdı, 210 adet 125 gramlık sahte bandrollü nargile tütünü, 80 adet 500 gramlık sahte bandrollü nargile tütünü, 2 bin 282 adet çeşitli markalarda faturasız sigara tabakası,
bin 180 adet faturasız sigara tabakası, 120 adet faturasız pipo, 2 adet sigara sarma makinası, 85 adet beyaz renkli ibaresi bulunmayan faturasız sigara filtresi, 322 adet 500 gramlık çeşitli markalarda bandrollü nargile tütünü, 724 adet 50 gramlık çeşitli markalarda bandrollü nargile tütünü, 397 adet 125 gramlık çeşitli markalarda bandrollü nargile tütünü, 12 adet 100 gramlık bandrollü nargile tütünü,1 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 15 kilo açık kıyılmış tütün, 177 adet filtreli sarma makinesi, 176 Kutu 200’lük dal halinde bandrollü boş makaron, 24 kutu 200’lük dal halinde bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.T. ve B.A. hakkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten yasal işlem yapıldı.

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