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Samsun’da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

Samsun’da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde bulunan Anneler Parkı’nda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da parkta kuzenini vuran şahıs yakalandı

Samsun’da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde bulunan Anneler Parkı’nda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.’nin (29) silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli E.Ç.’yi gözaltına aldı Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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