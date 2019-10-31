Samsun’da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

Hüseyin KALAY/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi’ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.

Samsun’da gece saatlerinde etkili olan sağanak, İlkadım ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağmur nedeniyle Kılıçdede Mahallesi Nurcedit Sokak'ta yollar göle döndü, bazı rögarlar taştı. Yağış, sokakta 2 binanın giriş katındaki Saliha Özmalkoç ve Emine Kırseloğlu’na ait dairelerde su baskınlarına neden oldu. Evlerin içi yaklaşık 20 santimetre yükseklikte su ile dolan aileler, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, ev içerisinde dolan yağmur suları tahliye edildi.

'MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Evde yaşayanlar, su baskını nedeniyle evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Emine Kırseloğlu, yağmur sularının birikmesi sonucunda evinin önündeki rögarın suyu taşımayıp taştığını belirterek “Demir yollarının kenarındaki duvar nedeniyle su birikti rogarlarda taşımayıp evimi su bastı. Çok mağdur durumdayız" dedi.

