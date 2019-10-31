HABER

Samsun’da sağanak; rögarlar taştı, evleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

SAMSUN’da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi’ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.

Hüseyin KALAY/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da gece etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçdede Mahallesi’ndeki 2 binanın giriş katındaki daireleri su bastı.

Samsun’da gece saatlerinde etkili olan sağanak, İlkadım ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağmur nedeniyle Kılıçdede Mahallesi Nurcedit Sokak'ta yollar göle döndü, bazı rögarlar taştı. Yağış, sokakta 2 binanın giriş katındaki Saliha Özmalkoç ve Emine Kırseloğlu’na ait dairelerde su baskınlarına neden oldu. Evlerin içi yaklaşık 20 santimetre yükseklikte su ile dolan aileler, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, ev içerisinde dolan yağmur suları tahliye edildi.

'MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Evde yaşayanlar, su baskını nedeniyle evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Emine Kırseloğlu, yağmur sularının birikmesi sonucunda evinin önündeki rögarın suyu taşımayıp taştığını belirterek “Demir yollarının kenarındaki duvar nedeniyle su birikti rogarlarda taşımayıp evimi su bastı. Çok mağdur durumdayız" dedi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Eski Bursalılar Grubu, 81 bin üyesiyle Bursa’nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyorEski Bursalılar Grubu, 81 bin üyesiyle Bursa’nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor
Meme kanserinde menopoz sonrası döneme dikkatMeme kanserinde menopoz sonrası döneme dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Son dakika: AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM 'Olağanüstü Hal Tedbirleri' ile ilgili 3 hükmü iptal etti

AYM'den OHAL kararı! 3 hüküm iptal edildi

Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Türkiye'den F-35 açıklaması

Yaşlı erkekleri evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Görüntüleri ortaya çıktı! Hedefinde yaşlı erkekler var

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.