Samsun'da şüpheli ölüm

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, apartman dairesinden yayılan kötü koku, çevredekileri rahatsız etti. İhbar üzerine gelen polisler, içeri girdiklerinde Erkan Akkaya'nın (48) cesedini buldu.
Olay, İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bir aparman dairesinden yayılan kötü koku üzerine, çevre sakinleri polise haber verdi. İtfaiye ile birlikte olay yerine gelerek kapıyı kırıp daireye giren polisler, bir süredir eşinden ayrı ve yalnız yaşadığı belirtilen Erkan Akkaya'nın çürümeye başlayan cesedini buldu. Ceset otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Akkaya'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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