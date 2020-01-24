HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Samsun'da "Ulusal Meme Sempozyumu" düzenlendi

Samsun'da "Ulusal Meme Sempozyumu" düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Vali Osman Kaymak: - "Meme kanseri konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmalı. Erken teşhis ve tedavi, insanlar için büyük umut oluyor"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Meme kanseri konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmalı. Erken teşhis ve tedavi, insanlar için büyük umut oluyor." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile Samsun Genel Cerrahi Derneğince bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Meme Sempozyumu", OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaymak, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki gelişme ve yeniliklerin takip edilmesinin toplumsal sağlık açısından önem taşıdığını söyledi.

Sağlık alanında yapılan çalışmaları önemsediklerine işaret eden Kaymak, "Bu, toplum için, sağlıklı bir yaşam için çok önemli. Özellikle meme kanseri konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmalı. Erken teşhis ve tedavi insanlar için büyük umut oluyor." ifadesini kullandı.

Samsun'un bir sağlık kenti olduğunu dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Kanser konusunda tıp her gün kendini yeniliyor. Meme kanseri de bunların başında geliyor. Meme kanserinde önemli olan erken teşhistir. İnsanların kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerine ulaşması çok önemli. 2016 yılında başlayan tarama merkezlerimizde Samsun'da 125 bine yakın kadınımız taramadan geçirildi. Hastalık bulgusuna rastlananlan erken teşhisle tedavi edildi. Bu nedenle meme kanserini toplumsal sorun olarak görüyoruz. Bu kapsamda bütün kurumların iş birliği içinde olmasını çok anlamlı buluyoruz."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise üniversitelerinin sağlık alanında önemli bir görev üstlendiğini anlattı.

OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve sempozyum başkanı Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat da toplum sağlığını önemli derecede ilgilendiren meme kanseri konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Sözlü bildiri ve poster sunumların yanında meme kanseri ile ilgili yeni gelişmelerin ele alındığı kongrede iş birliği olanakları görüşüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
4 aylık bebek nakil yapılacağı gün hayatını kaybetti4 aylık bebek nakil yapılacağı gün hayatını kaybetti
4 aylık bebek nakil yapılacağı gün hayatını kaybetti4 aylık bebek nakil yapılacağı gün hayatını kaybetti
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meme Sempozyumu Samsun Vali Osman Kaymak

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Dehşet! Cesedi böyle bulundu

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Minicik bikinisiyle Hadise'ye meydan okudu!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs nedir? Koronavirüs korunma yolları

Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ama... Bu hastalık öldürüyor!

Diz kireçlenmesine karşı 3 etkili yöntem

Dikkat! Gençlerde de yaygınlaşıyor!

Koronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri ve korunma yolları

Kendini 2 günde belli ediyor! Bu virüs öldürüyor

İnfluenza geri geldi! Domuz gribinden nasıl korunuruz?

İnfluenzadan nasıl korunuruz?

Ağaran Şelalesi kar yağışının ardından hayran bıraktı!

Ağaran Şelalesi'ni bir de kar yağışının ardından görün

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması (Koronavirüs İstanbul'da görüldü mü, belirtileri neler?)

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.