Samsun'da "Ulusal Meme Sempozyumu" düzenlendi

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Meme kanseri konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmalı. Erken teşhis ve tedavi, insanlar için büyük umut oluyor." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile Samsun Genel Cerrahi Derneğince bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Meme Sempozyumu", OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaymak, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki gelişme ve yeniliklerin takip edilmesinin toplumsal sağlık açısından önem taşıdığını söyledi.

Sağlık alanında yapılan çalışmaları önemsediklerine işaret eden Kaymak, "Bu, toplum için, sağlıklı bir yaşam için çok önemli. Özellikle meme kanseri konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmalı. Erken teşhis ve tedavi insanlar için büyük umut oluyor." ifadesini kullandı.

Samsun'un bir sağlık kenti olduğunu dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Kanser konusunda tıp her gün kendini yeniliyor. Meme kanseri de bunların başında geliyor. Meme kanserinde önemli olan erken teşhistir. İnsanların kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerine ulaşması çok önemli. 2016 yılında başlayan tarama merkezlerimizde Samsun'da 125 bine yakın kadınımız taramadan geçirildi. Hastalık bulgusuna rastlananlan erken teşhisle tedavi edildi. Bu nedenle meme kanserini toplumsal sorun olarak görüyoruz. Bu kapsamda bütün kurumların iş birliği içinde olmasını çok anlamlı buluyoruz."