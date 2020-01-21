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  4. Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenenlerin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 68 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, başka bir adreste yaptıkları aramada 227 uyuşturucu hap daha buldu.

Operasyonda F.M. ve T.G. gözaltına alındı.

Ekipler, Derecik Mahallesi'nde de bir ikamette yaptıkları aramada 720 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonda İ.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.M. ve T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun uyuşturucu operasyonu

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