Samsun'daki trafik kazası

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, Havza'da defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren baba Nurettin ve 7 yaşındaki oğlu Kayra Yıldız'ın cenazeleri, Şeysafi Mahallesi'nde bulunan evlerinde helallik alınmasının ardından Şeysafi Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, baba ile oğlunun cenazeleri, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Samsun'da dün, Hasan Hüseyin K. (35) yönetimindeki tır ile Nurettin Yıldız (33) idaresindeki 55 H 2743 plakalı otomobilin çarpışması sonucu Nurettin Yıldız ile oğlu Kayra Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

