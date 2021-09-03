Samsung'tan katlanabilir akıllı telefonları için önemli karar

Uzmanlar, şirketin genişleme planları tamamlandıktan sonra markanın yılda 10 milyon adet Galaxy Z Fold 3 ve 15 milyon adet Galaxy Z Flip 3 modeli üreteceğine inanıyor. Bilmeyenler için Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonlarına olan talep başlangıçta beklenenden daha yüksek olduğu için üretimi artırmayı hedefliyor.

GALAXY S21'İ KATLADI

Özellikle, üçüncü nesil katlanabilir telefonlar, Güney Kore’de yeni piyasaya sürülen Galaxy S21 amiral gemisi akıllı telefondan bile yaklaşık 1.8 kat daha fazla, yaklaşık 920 bin ön sipariş gördü.

Kaynaklar ayrıca ABD’deki ön siparişlerin, markanın ülkedeki ikinci nesil katlanabilir telefon satışlarını 2021 Ocak ve Temmuz ayları arasında geçtiğini de sözlerine ekledi. Kaynak ayrıca “Samsung’un katlanabilir cihaz üreten fabrikaları zaten tam kapasite çalışıyor.

Samsung’un tesislerini genişletmekten başka seçeneği yok. Mevcut yedi hattına muhtemelen üç üretim hattı daha ekleyecek ve bu da şirketin üretim hacmini daha esnek bir şekilde yönetmesini sağlayacak.”

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