HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S22 kasım ayında seri üretime girecek

Samsung Galaxy S22 kasım ayında seri üretime girecek

02.09.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy S22 ailesi akıllı telefonlar Ocak 2022’den itibaren satın alınabilecek. Serideki tüm modellerin, bu yıl Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanan Qualcomm Snapdragon 898 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Samsung Galaxy S22 kasım ayında seri üretime girecek

Samsung’un yaklaşmakta olan bu akıllı telefon serisi, dünyada SD898 SoC tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olarak da lanse ediliyor. Bu durumda, yeni Snapdragon serisi amiral gemisi SoC’yi paketleyen ilk akıllı telefonları piyasaya süren Çinli devi Xiaomi’yi geçmesi bekleniyor.

Önceki rapora göre Qualcomm Snapdragon 898, Samsung tarafından üretilecek ve muhtemelen performansta yaklaşık yüzde 20 artış sunacak. Tüm sipariş Samsung’dayken TSMC Plus modelini üretecek.

Bazı bölgelerde, Samsung Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar , daha iyi performans için AMD GPU’yu entegre etmesi muhtemel olan Samsung Exynos 2200 yongası tarafından desteklenebilir , ancak bunu göreceğiz.

Raporlar, serinin en üst modeli Galaxy S22 Ultra’nın 108 megapiksel birincil sensör kullanacağını ve ayrıca periskop telefoto lens ve ultra geniş açılı lens ile donatılacağını gösteriyor.

Xiaomi, otomobil birimi için Motorcomm’a yatırım yapıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Taliban'ın ölüm listesinin tepesindeki isimİşte Taliban'ın ölüm listesinin tepesindeki isim
PARTNERKonserde belgelenen aşk!Konserde belgelenen aşk!
Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atama

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Son dakikada yıkıldık! 2-2

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

Japonya’daki Moderna aşılarında ’siyah parçacıklar’ bulunduğu açıklandı

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

AK Partili meclis üyelerinden Tanju Özcan'a 'anı' tepkisi

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

53 bin kişinin tahliyesi istendi! Acil durum ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.