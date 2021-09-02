Samsung Galaxy S22 kasım ayında seri üretime girecek

Samsung’un yaklaşmakta olan bu akıllı telefon serisi, dünyada SD898 SoC tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olarak da lanse ediliyor. Bu durumda, yeni Snapdragon serisi amiral gemisi SoC’yi paketleyen ilk akıllı telefonları piyasaya süren Çinli devi Xiaomi’yi geçmesi bekleniyor.

Önceki rapora göre Qualcomm Snapdragon 898, Samsung tarafından üretilecek ve muhtemelen performansta yaklaşık yüzde 20 artış sunacak. Tüm sipariş Samsung’dayken TSMC Plus modelini üretecek.

Bazı bölgelerde, Samsung Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar , daha iyi performans için AMD GPU’yu entegre etmesi muhtemel olan Samsung Exynos 2200 yongası tarafından desteklenebilir , ancak bunu göreceğiz.

Raporlar, serinin en üst modeli Galaxy S22 Ultra’nın 108 megapiksel birincil sensör kullanacağını ve ayrıca periskop telefoto lens ve ultra geniş açılı lens ile donatılacağını gösteriyor.

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