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Samsung alternatif ödemeler konusunda kesin konuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Dünya genelinde ödeme yöntemleri çeşitlilik göstermeye başladı ve bununla doğru orantılı olarak Samsung Pay kullanımı artacak gibi yorumlar daha da fazlalaştı. Samsung şirketinin ödeme yöntemlerinden olan bu sistem sayesinde, her şey eskisine göre kolaylaştı.

Samsung alternatif ödemeler konusunda kesin konuştu

Apple, kendi kartı ile ödeme sistemini geliştirdi ve Samsung firmasına rakip oldu. Tüm bu gelişmeler alternatif ödeme yöntemlerinin gelişime ne kadar açık olduğunu gösteriyor.

SAMSUNG'UN HEDEFİ ENTEGRASYONU ARTIRMAK

Genel Müdür Sang Ahn, Samsung Pay için düzenlenen 5. yıl lansmanında açıklama yaptı. Ödeme kanallarının giderek arttırıldığı ve böylece çeşitliliğin ortaya çıktığını vurgulayan genel müdür, hedeflerinin bütün sistemlerle entegrasyon olduğunu söyledi. Samsung bu ödeme yöntemi ile ilgili yaptığı açıklamalarda genellikle diğer sistemlerle daha fazla entegre olmayı vurguluyor. Bu ifade, gelecek yıllarda daha fazla Samsung ödeme entegresi göreceğimizi gösteriyor.

Alternatif kart sistemleri piyasaya süren şirketlerin en çok önem verdiği konular, genellikle daha fazla alanda kullanımı üzerine. Samsung ve Apple gibi alternatif ödeme yöntemleri üreten şirketler neredeyse her alanda kendi kartlarının kullanılmasını istiyor. En azından şimdilik temel amaç bu. Ancak böyle bir alanda çalışma yürüten firmaların önünde büyük engeller var. Kartların her yerde geçerli olabilmesi için Visa gibi kuruluşlar ile anlaşmalar yapmaları gerekiyor.

Samsung ve Apple büyük ödeme platformları ile çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda; en azından 2020 yılı için daha aktif bir alternatif ödeme sistemini görmek mümkün. Samsung tarafından yapılan açıklamalar şirketin bu alanda agresif tutum içerisine gireceğini gösteriyor. Sizce Samsung gibi şirketlerin alternatif ödeme yöntemleri kullanıcılar tarafından benimsenir mi?

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