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Samsung’dan reklam yüzüne iPhone davası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

Rusya’dan gelen bilgilere göre Samsung'un yine iPhone krizi tutmuşa benziyor. Eh, haklı sebeplerden tabii ki. İşte detaylar!

Samsung’dan reklam yüzüne iPhone davası!

Reklam firmalarının sözleşmelerine göre reklam yüzü olan kişiler, sözleşme gereği halka açık olarak rakip bir firmanın ürününü kullanamaz. Rusya’dan gelen bilgilere göre Samsung'un yine iPhone krizi tutmuşa benziyor. Eh, haklı sebeplerden tabii ki.

Rusya’nın ünlü televizyon sunucusu ve Putin’in torunlarından biri olan Ksenia Sobchak, kendi ülkesinde Samsung’un reklam yüzü olarak faaliyet yürütüyordu. Halka açık alanlarda Samsung akıllı telefonları kullanması gereken Sobchak’ın meğersem iPhone bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Samsung’dan reklam yüzüne iPhone davası!

Bir röportaj sırasında Sobchak’ın iPhone X kullandığı ortaya çıktı ve Samsung’dan dava gecikmedi. Sadece halka açık alanlarda değil, sosyal medya hesaplarında da iPhone kullanan ünlü isim, marka imajına zarar verdiği gerekçesiyle toplamda 1.6 milyon dolar tazminat ile karşı karşıya.

Zamanında sevgili Gal Gadot ablamızda Huawei'nin yüzüyken iPhone kullanıyor iddiaları vardı ancak olay bu kadar büyümemişti. Anlaşılan Samsung'un ezeli rakibi Apple'a karşı pek tahammülü yok gibi duruyor. Bu konuyu ihlal edenlerin de gözünün yaşına bakmıyor.

Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Apple iPhone

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