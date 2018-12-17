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Samsung'dan yeni orta segmentli tablet geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:27 | Son Güncelleme

Ortaya çıkan detaylara göre Samsung, yeni orta segmentli bir tablet üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Samsung'dan yeni orta segmentli tablet geliyor!

Teknoloji devi Samsung, tüm kullanıcılara hitap etmek amacıyla orta segmentli cihaz üretimine tüm hızıyla devam etmekte kararlı. Son olarak ortaya çıkan detaylara göre Samsung, yeni orta segmentli bir tablet üzerinde çalışıyor.

Galaxy Tab A serisine katılacağı tahmin edilen tabletin, 25 Şubat 2019'da başlayıp 4 gün sürerek 28 Şubat'ta sonlanacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılması bekleniyor. SM-P205 kod adıyla karşımıza çıkan cihaz, 10.5 inçlik, 1200x1920 çözünürlüğünde olacak ve gücünü Qualcomm'un Snapdragon 400 yonga setinden alacak.

Samsung'dan yeni orta segmentli tablet geliyor!

En azından gelen bilgiler doğrultusunda şimdilik böyle. Cihazın ön kısmında 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunurken arka tarafında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. 32 GB depolama alanı ile çıkışını gerçekleştirecek olan cihaz, 3 GB RAM ile beraber bizleri selamlayacak.

Henüz cihazın renk seçenekleri ve fiyatı hakkında bir detay paylaşılmış değil. İlerleyen günlerde mutlaka etkinlik öncesi Samsung bir kaç detay paylaşacaktır cihaz hakkında. Peki ya siz Samsung'un yeni orta segmentli tableti için heyecanlı mısınız?

Kaynak: Teknolojioku

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Samsung teknoloji

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