Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Samsung, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisi gibi akıllı telefonları için zaten birkaç One UI 3.0 betasını yayınlamıştı. Bugün nihai sürüm ile karşımıza çıkan Samsung, hem Android 11’i hem de One UI 3.0’ı kullanıcılara sunuyor.

SamMobile’den gelen bir rapora göre Samsung, Galaxy S20 ailesi için Avrupa ve ABD’de kararlı güncelleme başlattı. Ayrıca, paylaşılan bir ekran görüntüsü, Avrupa için G98xxXXU5CTKG donanım yazılımı sürümünü gösteriyor. Bu sürüm 179.82 MB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor.

Bu güncelleme, 1 Aralık 2020 güvenlik yamasıyla birlikte Android 11 tabanlı One UI 3.0’ı sisteme ekliyor. Bu boyutun muhtemelen yalnızca beta sürümlerini test eden kullanıcılar için olduğunu belirtmek gerekir. Kararlı sürümü yükleyecek kullanıcılar muhtemelen daha büyük bir boyut indirmek zorunda olacak.

Güncelleme ile gelen yenilikler arasında Sohbetler, Baloncuklar, Kategorilere ayrılmış bildirimler, One UI 3.0, Hızlı Panel, Araç Çubukları, Bildirimler, Gelişmiş ayarlar ve daha fazlası yer alıyor.