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Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

05.12.2020 09:44 | Son Güncelleme:
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Samsung, Galaxy 20 için Android 11 geldi

Bu yılın Eylül ayında, Google Android 11’in tam teşekküllü sürümünü Pixel akıllı telefonları için gelmişti. Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra şirketler, Android 11 için çalışmalarına başlamıştı. Bugün ise Galaxy 20 için Android 11 güncellemesi yayınlandı

Samsung, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisi gibi akıllı telefonları için zaten birkaç One UI 3.0 betasını yayınlamıştı. Bugün nihai sürüm ile karşımıza çıkan Samsung, hem Android 11’i hem de One UI 3.0’ı kullanıcılara sunuyor.

SamMobile’den gelen bir rapora göre Samsung, Galaxy S20 ailesi için Avrupa ve ABD’de kararlı güncelleme başlattı. Ayrıca, paylaşılan bir ekran görüntüsü, Avrupa için G98xxXXU5CTKG donanım yazılımı sürümünü gösteriyor. Bu sürüm 179.82 MB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor.

Bu güncelleme, 1 Aralık 2020 güvenlik yamasıyla birlikte Android 11 tabanlı One UI 3.0’ı sisteme ekliyor. Bu boyutun muhtemelen yalnızca beta sürümlerini test eden kullanıcılar için olduğunu belirtmek gerekir. Kararlı sürümü yükleyecek kullanıcılar muhtemelen daha büyük bir boyut indirmek zorunda olacak.

Güncelleme ile gelen yenilikler arasında Sohbetler, Baloncuklar, Kategorilere ayrılmış bildirimler, One UI 3.0, Hızlı Panel, Araç Çubukları, Bildirimler, Gelişmiş ayarlar ve daha fazlası yer alıyor.

Diğer Android 11 alacak Samsung modellerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Android 11 alacak Samsung modelleri

  • Aralık 2020: Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra
  • Ocak 2021: Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2
  • Şubat 2021: Galaxy Fold
  • Mart 2021: Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy A51, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7
  • Nisan 2021: Galaxy A50, Galaxy M51
  • Mayıs 2021: Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 and Galaxy Tab S6 Lite
  • Haziran 2021: Galaxy A01 Core, Galaxy A01, Galaxy A11, Galaxy M11, Galaxy Tab A
  • Temmuz 2021: Galaxy A30, Galaxy Tab S5e
  • Ağustos 2021: Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab Active Pro
  • Eylül 2021: Galaxy Tab A8 (2019)

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