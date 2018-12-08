Samsung Galaxy A50’nin özellikleri belli oldu

Üst segmentte olduğu kadar orta segmentte de başarılı işlere imza atan Samsung, yakında Galaxy A50 modeli ila karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geekbench testinde görüntülenen Galaxy A50 görünüşe göre orta segmente ciddi anlamda yeni bir soluk kazandıracak. Peki, Galaxy A50 özellikleri nasıl olacak?

Galaxy A50, Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 1615 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 4380 puan almayı başarıyor. Testte görününe göre telefonda 4 GB RAM ve 8 çekirdekli bir işlemci yer alacak.

Bu işlemcinin Samsung’un geliştirdiği Exynos 9610 olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kutusundan Android 9.0 Pie sürümü ile çıkacak olan Galaxy A50’de çift arka kamera kurulumunun yer alması bekleniyor. Ancak bu kameralar üst segmentteki modeller kadar güçlü olmayacaktır.

Henüz fiyat bilgisi ve tanıtım tarihi belli olmayan telefonun çentikli bir tasarım ile geleceği söyleniyor. Bakalım Samsung bu modelde Infinity-O tasarımına yer verecek mi?

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