Samsung Galaxy M11 Türkiye’de! İşte Samsung Galaxy M11'in Türkiye fiyatı

Bütçe dostu fiyatının yanı sıra sunduğu özelliklerle de dikkat çeken Galaxy M11’de, en sevdiğiniz oyunların ve video içeriklerinin keyfini çıkarabilmeniz için uçtan uca görüntü sağlayan 6,4" HD+ Sonsuz-O Ekran bulunuyor. 3GB RAM ve 32GB dâhili depolama alanı bulunan cihazın hafızası microSD kart yardımıyla 512GB’a kadar da artırılabiliyor. Samsung Galaxy M11 gücünü ise 1,8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli SDM450 işlemcisinden alıyor.
Galaxy M11’in Üçlü Arka Kamerası, daha fazla perspektifle fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 13MP Ana Kamera, gün ve gece boyu net fotoğraflar çekerken 5MP Ultra Geniş Açılı Kamera önünüzdeki sahnenin büyük bir bölümünü çekmenizi sağlıyor. Ultra Geniş Açılı Kamera, fotoğraflarda daha fazla ayrıntı görme imkânı sunuyor, 77 derecelik geniş açı ve 115 derecelik ultra geniş açıyla her sahneyi tam olarak gördüğünüz şekilde çekmeniz mümkün hale geliyor. Telefondaki 2MP Derinlik Kamerası ise arka planı bulanıklaştırarak fotoğrafınızı öne çıkarmanızı sağlayarak profesyonel bir görüntü için dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyor. Bunlara ek olarak Galaxy M11’in 8MP ön kamerası da güzel fotoğraflar için yeterli oluyor. Galaxy M11'in canlı odak özelliği ile arka planı bulanıklaştırmak mümkün.
Galaxy M11'de 5.000 mAh değerinde bir pil var. Bu pil uzun zaman boyunca telefonunuzu kullanmanıza izin veriyor. Ayrıca bu pil 15W'a kadar hızlı şarj özelliğine de sahip.
Galaxy M11’in arkasında yer alan Parmak İzi Okuyucusu, desteklenen uygulamalara güvenle giriş yapmanızı ve cihazınızı kolayca açmanızı sağlıyor. Ayrıca Yüz Tanıma teknolojisiyle telefonunuzu kolayca açabilir ve verilerinizi güvende tutabilirsiniz. Bu teknoloji, tek bir bakışla telefonunuzu açmanızı ve kişisel verilerinizi korumanızı mümkün hale getiriyor.
Telefon Siyah, Mavi ve Menekşe renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunuluyor. Galaxy M11'in fiyatı ise 1.379 TL.
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