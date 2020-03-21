Samsung, Galaxy S20+’ın Olympic Edition versiyonuyla boy göstermeye hazırlanıyor

Samsung’un NTT Docomo şirketiyle ortaklaşa hareket ettiği bu telefon, 1050 dolar fiyat etiketine sahip ve Docomo’nun sitesinden ön sipariş verilebiliyor. Çıkış tarihi olarak da şimdilik haziran ayından söz ediliyor. Bu arada, telefonun 128GB depolama, 12GB RAM ve 5G desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Ek olarak Samsung, bu telefonu olimpiyatlara katılan tüm sporculara hediye edecek.

Peki fiyat anlamında normal versiyon ile ne kadar fark var? Olimpiyat versiyonu 1050 dolara satılırken, normal versiyon da 1039 dolarlık fiyat etiketine sahip. Eğer kullanıcılar, olimpiyat logosu olmayan 5G’li normal versiyonu almak isterlerse de mayıs ayı itibarıyla telefona kavuşabilecek.

Telefonun diğer ülkelerde de satılıp satılmayacağı şimdilik merak konusu. Belki farklı ortaklık anlaşmaları neticesinde bu mümkün olur. Zira öteki türlü Docomo şirketinin yerel bir şirket olduğunu belirtmek gerek. Bakalım Samsung ne diyecek?

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