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Samsung, Galaxy S20+’ın Olympic Edition versiyonuyla boy göstermeye hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2020 09:22 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S20+ Olympic Edition’ı görücüye çıkardı. Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere, altın rengindeki telefonun arka kısmında olimpiyatların logosu da bulunuyor. Teknik anlamda standart S20+’a kıyasla bir farkı bulunmuyor, ama fiyat tarafında ufak bir düzenleme söz konusu.

Samsung, Galaxy S20+’ın Olympic Edition versiyonuyla boy göstermeye hazırlanıyor

Samsung’un NTT Docomo şirketiyle ortaklaşa hareket ettiği bu telefon, 1050 dolar fiyat etiketine sahip ve Docomo’nun sitesinden ön sipariş verilebiliyor. Çıkış tarihi olarak da şimdilik haziran ayından söz ediliyor. Bu arada, telefonun 128GB depolama, 12GB RAM ve 5G desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Ek olarak Samsung, bu telefonu olimpiyatlara katılan tüm sporculara hediye edecek.

Peki fiyat anlamında normal versiyon ile ne kadar fark var? Olimpiyat versiyonu 1050 dolara satılırken, normal versiyon da 1039 dolarlık fiyat etiketine sahip. Eğer kullanıcılar, olimpiyat logosu olmayan 5G’li normal versiyonu almak isterlerse de mayıs ayı itibarıyla telefona kavuşabilecek.

Telefonun diğer ülkelerde de satılıp satılmayacağı şimdilik merak konusu. Belki farklı ortaklık anlaşmaları neticesinde bu mümkün olur. Zira öteki türlü Docomo şirketinin yerel bir şirket olduğunu belirtmek gerek. Bakalım Samsung ne diyecek?
Samsung Galaxy S20 ile çekilen 8K video gerçekten kendine hayran bırakıyor. Eğer 8K ekran çözünürlüğüne sahip bir televizyonunuz varsa çok etkileneceksiniz.

Samsung 108MP’lik sensör geliştirdi ve bu sensörü yeni amiral gemisi telefonlarında (Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra) kullandı. Ayrıca Xiaomi’ye de bu sensörü satarak gelir elde etti. Xiaomi bu sensörden oldukça memnun kalmış olacak ki 200 MP’lik yeni bir sensör sipariş etti. Ancak teknik yetersizlikler nedeniyle yeni Xiaomi modellerine 150MP çözünürlüğünde bir sensör üreteceğine söz verdi. Bu sensörün insanları etkilemesindeki en önemli neden 10X zoom yeteneğinin yanında 8K video çekebilme yeteneği.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S20 Olympic Edition

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