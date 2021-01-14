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Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı! İşte Galaxy S21'in fiyatı ve özellikleri

14.01.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı! İşte Galaxy S21'in fiyatı ve özellikleri

Samsung, Galaxy S21'i sonunda görücüye çıkardı. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ özellikleri ile birlikte Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde resmen tanıtıldı. Akıllı telefonlar 5G destekli işlemcisi ile ve kameralarıyla dikkat çekiyor. İşte Galaxy S21'in ve Galaxy S21+'ın fiyatı.

Samsung Galaxy S21 için aylardır süren bir bekleyiş vardı. Sızıntılar aracılığıyla Samsung'un yeni amiral gemisi ilk olarak Galaxy S30 olarak listelense de birçok sızıntı kaynağı S21 adında birleşti. Günlerce süren iddiaların ve dedikoduların ardından Samsung Galaxy S21 ailesini tanıttı. Bu haberimizde ise ailenin en küçük modeli Galaxy S21 ve ortanca modeli Galaxy S21+'ı ele alacağız.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 6,2 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED bir ekrana sahip. Yeni paneller, içeriğe bağlı olarak 48Hz ila 120Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı teknolojisi sunuyor. Ekranın arkasında geçen yılın amiral gemisi Galaxy S20'ye göre yüzde 70 daha büyük bir ultrasonik parmak izi okuyucusu saklanıyor. Ekrandaki çentikte ise 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Telefon gücünü ise pazara göre değişen Snapdragon 888 işlemcisinden / Exynos 2100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Galaxy S21'in pili ise 4.000 mAh gücünde.

Galaxy S21-2

Galaxy S21'in arka kameraları 64 MP telefoto kamera + 12 MP geniş açılı kamera kamera + 12 MP ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. OIS desteği bulunan telefonun 'Yönetmenin Bakışı' altında bir modu da mevcut. Son olarak her iki telefonun da 8K çözünürlükte 30 fps video çekebildiğini belirtelim.

Galaxy Unpacked January 2021_ Livestream 1-22-21 screenshot

SAMSUNG GALAXY S21+ ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21+, Galaxy S21'e oldukça benziyor. Telefon 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine uyarlanabilir bir yenileme hızı teknolojisina sahip olan Galaxy S21+'nin kameraları ise Galaxy S21 ile aynı. Telefonun farklı olan bir diğer unsuru ise hızlı şarj desteği ile gelen 4.800 mAh değerindeki pili.

Samsung Galaxy S21-1

SAMSUNG GALAXY S21 VE GALAXY S21+ FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S21'in fiyatı 9.999 TL, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Galaxy S21+'ın fiyatı 13.499 TL olarak Samsung Türkiye tarafından açıklandı.

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