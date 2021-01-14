Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı! İşte Galaxy S21'in fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy S21 için aylardır süren bir bekleyiş vardı. Sızıntılar aracılığıyla Samsung'un yeni amiral gemisi ilk olarak Galaxy S30 olarak listelense de birçok sızıntı kaynağı S21 adında birleşti. Günlerce süren iddiaların ve dedikoduların ardından Samsung Galaxy S21 ailesini tanıttı. Bu haberimizde ise ailenin en küçük modeli Galaxy S21 ve ortanca modeli Galaxy S21+'ı ele alacağız.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 6,2 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED bir ekrana sahip. Yeni paneller, içeriğe bağlı olarak 48Hz ila 120Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı teknolojisi sunuyor. Ekranın arkasında geçen yılın amiral gemisi Galaxy S20'ye göre yüzde 70 daha büyük bir ultrasonik parmak izi okuyucusu saklanıyor. Ekrandaki çentikte ise 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Telefon gücünü ise pazara göre değişen Snapdragon 888 işlemcisinden / Exynos 2100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Galaxy S21'in pili ise 4.000 mAh gücünde.