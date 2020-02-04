Samsung Galaxy S9 Android 10 güncellemesi herkese yayılacak

Amerika ve bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, Android 10 yüklü cihazlarını kullanmaya başladılar bile. Gelen bilgilere göre Android 10; Almanya, Litvanya, İspanya ve ABD’de de şu anda dağıtılıyor. Bu nedenle yakın bir süre içerisinde farklı ülkelere de güncellemeler yavaş yavaş gönderilecek. Bu güncelleme; 1,8 GB ile 2 GB arasında değişen yazılım güncellemesine sahip olacak.

Ocak ayı güvenlik güncellemesi bereberinde güvenlik önlemleri de getirecek. Bu güncelleme, Galaxy S9 kullanıcılarına karanlık mod, gelişmiş paylaşım gibi birçok Android 10 özelliği getiriyor.

Şirket; ekran kaydedicisi, hızlı ayar değişiklikleri, animasyonlar ve sistem kararlılığında genel iyileştirmeler tarzında birçok değişiklik yapıyor. Kuruluş, en azından nisan ayına kadar güncellemeleri herkese getirmek istiyor. Fakat cihazınızın varyantına göre güncellemeyi alma süresiniz biraz değişebilir.

Bu güncellemeyi alan ülkeler arasında tüm bu ülkelere ek olarak; Hindistan, İtalya, Hollanda, Romanya, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de bulunuyor. Son olarak Azerbaycan’da bulunan kullanıcıların da Ocak ayı güvenlik yaması aldığı söyleniyor. Azerbaycan’daki kullanıcıların Android 10 güncellemesi için biraz daha beklemesi şart. Sizce Samsung tarafından yapılan bu hamle kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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