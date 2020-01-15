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  4. Samsung katlanabilir akıllı telefonunu bir türlü isimlendiremiyor

Samsung katlanabilir akıllı telefonunu bir türlü isimlendiremiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Şirket geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin Galaxy Bloom olacağını söylemişti. Ancak görünen o ki farklı bir isim verilecek.

Samsung katlanabilir akıllı telefonunu bir türlü isimlendiremiyor

İlk çıkardığı katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonda istediğini alamayan Samsung şirketi şimdi de yeni bir projenin peşinde. Kuruluş, ikinci bir katlanabilir ekranlı cep telefonu çıkarmak istiyor. Akıllı telefonlarla ilgili bilgileri ortaya çıkaran popüler isimlerden bir tanesi olan Ice Universe, ilginç bir paylaşımda bulundu. Onlara göre yeni telefon Samsung Galaxy Bloom olmayacak. Onun yerine Samsung Galaxy Z ismi tercih edilecek.

Samsung şirketinin kullanıcılara sunacağı ikinci katlanabilir ekranlı cep telefonları öncekine göre daha dayanıklı olacak. Galaxy Z Flip olarak adlandırılan bu yeni akıllı telefon aynı zamanda bazı ilginç detaylara da sahip.

Qualcomm Snapdragon 855 kullanacağı söylenen bu yeni akıllı telefon muhteşem bir hıza sahip olacak. Ayrıca şirketin menteşe konusunda da bazı yeni çözümler ürettiği söyleniyor. Menteşelerinin gizli tutulma ihtimali var ve bu tasarım açısından büyük bir avantaj sağlayacak.

Galaxy Z Flip ile ilgili olarak ortaya çıkan diğer bilgiler arasında 8K video kaydı, çift kamera, Infinity-O ekran ve selfie kamerası için damla çentik bulunacağı yönünde bazı bilgiler mevcut. Tüm özelliklerine bakıldığında kuruluşun görüntü kalitesine de büyük bir önem verdiği görülüyor. Samsung tarafından çıkarılacak ikinci katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında siz neler düşünüyorsun? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Samsung galaxy bloom

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