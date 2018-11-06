Samsung katlanabilir telefonda son virajı dönüyor

2013’ten beri üzerinde çalışıldığı bilinen Galaxy F (veya Galaxy X), somut şekilde kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirketin gelecek yılın başlarında duyuracağı düşünülen yeni telefon, her gün daha da netleşiyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan SDC 2018’de Samsung tarafından resmi detaylar da bekliyoruz.

Birkaç gün önce ortaya çıkan bir bilgi ise aslında çok önceden beri biliniyordu. Bildiğiniz gibi Galaxy F, katlandığında daha kolay kullanılabilmek için ikinci bir ekrana sahip olabilir. Böylece katlanabilir telefon, gerçekten iki ayrı cihaz deneyimini bizlere yaşatabilir. Ancak bunun eklenmesinin bazı sonuçları var. Öncelikle maliyet; kaliteli bir ikinci ekran elbette üretim maliyetini ve zorluğunu artıracak. Bunun yanı sıra, kalınlık ve ağırlığın da (bataryanın da büyümesiyle) artması göze alınmalı.

Son ortaya çıkan raporlara göre tüm bunları gözden geçiren Güney Koreli firmanın nihai kararı, ikinci ekranın yerleştirilmesinden yana olmuş. Buna göre modelde 7.3 inç ve 4.6 inçlik iki ayrı OLED panel bulunacak.

Bu ay seri üretime geçecek olan akıllı telefonun tüm diğer detayları da önümüzdeki haftalarda belli olacaktır.

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