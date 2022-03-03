Samsung kullanıcıları dikkat! "Binlerce uygulamanın performansı kısılıyor" iddiası ortalığı karıştırdı

Akıllı telefon devi Samsung için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Samsung'un bazı akıllı telefonlarının, 10 bin uygulamanın performansını sınırladığı veya azalttığı öne sürüldü.

SAMSUNG, 10 BİN UYGULAMANIN PERFORMANSINI MI DÜŞÜRÜYOR?

İddiaların odağındaki sorunun temelinde, Game Optimizing Service (GOS) adlı Samsung yazılımının yer aldığı paylaşıldı. Android Authority sitesinin haberine göre, bu yazılımın 10 bin uygulamanın performansını sınırlandırdığı belirtildi. Bu uygulamaların arasında Instagram, Netflix, TikTok gibi popüler uygulamaların ve hatta Secure Folder ve Samsung Pay gibi Samsung'un kendi uygulamalarının bulunduğu ifade edildi. Ancak, 3DMark ve GeekBench gibi performans ölçümüne dayalı benchmark uygulamalarının bu uygulamalar arasında yer almadığı bildirildi.

Benchmark uygulamalarının yer almamasının sonucunda bir telefonun, performansını doğru bir şekilde yansıtmayabileceği aktarıldı.

PUANLARDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ OLDU

Koreli bir YouTuber'ın ise bir benchmark uygulaması olan 3DMark'ın adını popüler oyun Genshin Impact olarak değiştirerek telefonu kandırıp kıyaslama yaptığı, bunun sonucunda telefonun normalde 2618 olan benchmark testi puanının 1141’e indiği, dolayısıyla elde edilen puanlarda önemli bir değişiklik olduğu iddia edildi.

Samsung'un GOS sorununu araştırdığı da gelen iddialar arasındayken, şirketin yakında konuyla ilgili detaylı ve resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Resmi açıklama ile birlikte bu iddiaların tümü açıklığa kavuşacaktır.



