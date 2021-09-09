Samsung önemli bir değişikliğe imza atabilir

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Samsung yıllardan beri üst seviye modellerinde iki farklı yonga seti kullanıyor. Kendi üretimi olan Exynos yongaları ve Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8XX yongaları.

Genel olarak Çin ve ABD’de Qualcomm yongasına sahip modeller satışa sunulurken, Türkiye’nin de arasında bulunduğu Avrupa’da ise Exynos yongasını kullanan modeller satılıyordu.

GELENEK BOZULUYOR

Güney Kore kaynaklı son bilgilere göre Samsung bu geleneği sonlandırmak üzere. Eğer sızdırılan bilgiler doğruysa Samsung S22 modelinde Qualcomm Snapdragon 898 ile güçlendirdiği cihazları Amerika ve Çin yerine Avrupa’ya ithal edecek.

Çin ve Amerika’da ise Exynos 2022 yongasının bulunduğu Galaxy S22 modelleri satışa çıkacak. Elbette bu şimdilik bir iddiadan ibaret. Fakat bu iddialar doğru çıkarsa çok uzun bir süre sonra Türkiye’de Qualcomm yongasına sahip S serisi modeller göreceğiz.

Dipnot olarak hatırlatalım. Yeni S serisine mensup modellerin 2022’nin ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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