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Samsung özlenen batarya yöntemine geri dönüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Samsung, eski yöntemine geri dönüyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, Samsung'un yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy A01e'nin bataryası günümüzdeki bataryalardan çok farklı olacak.

Samsung özlenen batarya yöntemine geri dönüyor!

Akıllı telefonlar daha emekleme dönemindeyken, bir furya vardı. Şarjı biten telefonların bataryası çıkartılabiliyor, hemen dolu bir batarya ile değiştirilebiliyordu. Bu sayede şarj kablosuyla yaşamaya gerek kalmıyordu. Ancak akıllı telefon endüstrisinin, özellikle suya dayanıklılık özelliği sunmaya başlamasıyla birlikte bu furya da tarihe karıştı. Samsung, LG ve daha nice akıllı telefon üreticisi bataryaları telefonlara tabiri caizse gömdü. Fakat son gelen iddialara göre Samsung bu durumdan vazgeçmek üzere.

SAMSUNG ÇIKARILABİLİR BATARYA KULLANACAK

İddialara göre Samsung, çıkarılabilir batarya yöntemine geri dönecek. Samsung'un bu anlamdaki ilk akıllı telefonu ise Samsung Galaxy A01e olacak. Samsung Galaxy A01e'nin bataryası, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi çıkartılabilecek. SamMobile tarafından paylaşılan Samsung Galaxy A01e batarya görseli de bunu doğrular nitelikte.

Samsung Galaxy A01e

GALAXY A01E İLE BAŞLAYACAK

Samsung Galaxy A01e, giriş seviyesi bir akıllı telefon olacak. Samsung daha sonra bu yöntemi üst seviye akıllı telefonlarında da kullanabilir ancak bu kez suya dayanıklılık özelliğinden feragat etmek gerekebilir. Üstelik Samsung'tan da bu konu hakkında henüz bir resmi açıklama yok. Anlaşılan o ki her şey Galaxy A01e'nin tanıtımıyla ortaya çıkacak.

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