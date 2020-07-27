HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung'tan çeyrek altından daha ucuza telefon: Samsung Galaxy M01 Core!

Samsung'tan çeyrek altından daha ucuza telefon: Samsung Galaxy M01 Core!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Samsung, güncel kur ile fiyatı çeyrek altından bile ucuz olan akıllı telefonu Samsung Galaxy M01 Core'u duyurdu. Giriş seviyesi bir akıllı telefon olmasına rağmen Samsung Galaxy M01 Core fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Samsung Galaxy M01 Core'un özellikleri ve fiyatı...

Samsung'tan çeyrek altından daha ucuza telefon: Samsung Galaxy M01 Core!

Samsung şu sıralar önümüzdeki hafta tanıtacağı Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra başta olmak üzere birçok cihazın hazırlanmasıyla meşgul. Ama bu Samsung'un diğer işlerini aksattığı anlamına gelmiyor. Daha önce Samsung Galaxy M01s'i tanıtan Samsung, bu kez Samsung Galaxy M01 Core'u tanıttı. Hem de güncel kur ile birlikte çeyrek altından da uygun bir fiyat ile.

SAMSUNG GALAXY M01 CORE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M01 Core'un özellikleriyle başlayalım. Samsung Galaxy M01 Core, 5,3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekrana yer veriyor. Bu ekran maalesef ki tam ekran deneyiminden oldukça uzak. iPhone SE 2020 gibi kalın çerçevelere sahip olan telefon, bu ekranın altında ise MediaTek 6739 işlemcisi var. Bu işlemciye ise 1 GB RAM / 2 GB RAM, 16 GB / 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Dediğimiz gibi özellikler oldukça giriş seviyesinde tutulmuş.

Samsung Galaxy M01 Core özellikleri

Galaxy M01 Core kameralarıyla da fiyatı kadar bir performans sunuyor. 8 MP çözünürlüğünde tek bir arka kameraya sahip olan telefon, ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefon gücünü ise 3.000 mAh değerindeki pilinden alıyor. İşletim sistemi olarak ise giriş seviyesi akıllı telefonlarda oldukça performanslı çalışan Android GO işletim sistemi seçilmiş.

İŞTE ÇEYREK ALTINDAN DAHA UYGUN SAMSUNG GALAXY M01 CORE'UN FİYATI

Samsung Galaxy M01 Core fiyatı için Samsung 73 dolarlık bir fiyat belirledi. Bu fiyat telefonun 1 GB RAM + 16 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 73 dolar ise güncel kur ile yaklaşık 500 TL'ye karşılık geliyor. Çeyrek altının güncel kur ile yaklaşık 700 TL olduğunu düşünürsek bu telefonun çeyrek altından daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Tabi vergileri hariç tutmak şartıyla. Zira vergiler ve ek ücretler yansıtıldığında telefonun fiyatının daha da yükseleceği bir gerçek. Galaxy M01 Core'un Türkiye pazarına sunulma ihtimali ise bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
Xiaomi'nin yeni canavarı zirveyi ele geçirdi! İşte aldığı puanXiaomi'nin yeni canavarı zirveyi ele geçirdi! İşte aldığı puan
Kısırlık: Nedenleri, belirtileri, tedavisiKısırlık: Nedenleri, belirtileri, tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

Kumsala yattı ve...

Kumsala yattı ve...

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi Mi 10 Pro Plus AnTuTu puanı ile zirveyi ele geçirdi!

Xiaomi'nin yeni canavarı zirveyi ele geçirdi! İşte aldığı puan

Tesla Cybertruck bunu beğendi: Rivian R1T teslimatları ertelendi!

Tank gibi dönebilen otomobilden kötü haber!

Hubble Uzay Teleskobu Satürn'ü hazırlıksız yakaladı!

Hubble'dan emeklilik öncesi hayran bırakan fotoğraf!

Uygun fiyatlı deneyim: General Mobile GMPods kablosuz kulaklığını tanıttı! İşte özellikleri, fiyatı

Yerli kablosuz kulaklık tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Garmin Hacker saldırısı altında mı?

Garmin Hacker saldırısı altında mı?

Meow saldırısı veritabanlarına büyük zarar veriyor

Meow saldırısı veritabanlarına büyük zarar veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.