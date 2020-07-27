Samsung'tan çeyrek altından daha ucuza telefon: Samsung Galaxy M01 Core!

Samsung şu sıralar önümüzdeki hafta tanıtacağı Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra başta olmak üzere birçok cihazın hazırlanmasıyla meşgul. Ama bu Samsung'un diğer işlerini aksattığı anlamına gelmiyor. Daha önce Samsung Galaxy M01s'i tanıtan Samsung, bu kez Samsung Galaxy M01 Core'u tanıttı. Hem de güncel kur ile birlikte çeyrek altından da uygun bir fiyat ile.

SAMSUNG GALAXY M01 CORE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M01 Core'un özellikleriyle başlayalım. Samsung Galaxy M01 Core, 5,3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekrana yer veriyor. Bu ekran maalesef ki tam ekran deneyiminden oldukça uzak. iPhone SE 2020 gibi kalın çerçevelere sahip olan telefon, bu ekranın altında ise MediaTek 6739 işlemcisi var. Bu işlemciye ise 1 GB RAM / 2 GB RAM, 16 GB / 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Dediğimiz gibi özellikler oldukça giriş seviyesinde tutulmuş.

Galaxy M01 Core kameralarıyla da fiyatı kadar bir performans sunuyor. 8 MP çözünürlüğünde tek bir arka kameraya sahip olan telefon, ön tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefon gücünü ise 3.000 mAh değerindeki pilinden alıyor. İşletim sistemi olarak ise giriş seviyesi akıllı telefonlarda oldukça performanslı çalışan Android GO işletim sistemi seçilmiş.