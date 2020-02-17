Samsung taşınabilir monitör ile ilgili ar-ge faaliyeti yürütüyor

Şirket, genellikle akıllı telefonlarıyla konu olan bir şirket ancak Samsung, pek çok çeşit teknolojik ürün ve yazılım üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı teknolojilerden bir tanesi de DeX olarak biliniyor.

Güney Kore merkezli kaynaklara göre Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni monitör, 14.1 inç boyutuna sahip. Ayrıca çok ağır olmayacağı söylenen monitör, mobilite konusunda oldukça verimli. Kuruluş, üzerinde çalıştığı yeni monitör aracılığıyla kullanıcılarına benzersiz bir DeX deneyimi sunacak.

Şirketin DeX isimli özelliği, akıllı telefonların bir bilgisayar gibi çalışmasını sağlıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde akıllı telefonları bir monitöre bağlıyor. Fare ve klavye aracılığıyla bilgisayar deneyimi yaşanabiliyorlar. Ayrıca şirket, DeX’i daha sık kullanılan bir özellik haline getirmek için bir taşınabilir monitör ile ilgileniyor.

DeX için hazırlamaya çalıştığı taşınabilir monitörünün, 10.000 mAh kapasitesinde bataryasının olacağı söyleniyor. Ayrıca bu monitör, bir yandan kendini çalıştırırken diğer yandan da bağlandığı telefonu güçlendirecek. Bu taşınabilir monitörün, beraberinde bir klavye ve fare setini barındırmadığı ifade ediliyor.

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