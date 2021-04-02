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Samsung Tizen yerine WearOS kullanma kararı almış olabilir!

02.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji dünyasındaki öncü isimlerden biri olan Samsung pek çok farklı kategoride boy gösteriyor. Bugün bir teknoloji mağazasına gittiğinizde, televizyonlardan, giyilebilir teknoloji ürünlerine kadar pek çok kategoride Samsung ürünlerini görmeniz mümkün.

Samsung Tizen yerine WearOS kullanma kararı almış olabilir!

Bu kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Samsung’un en büyük eksisi ise yazılım. Kendi işletim sistemi Tizen üzerinde uzun yıllardır çalışan Güney Koreli şirket, bu işletim sistemini akıllı saat ve televizyonlarda kullanıyordu.

SAMSUNG TİZEN'İ BIRAKABİLİR

Aslında Samsung’un Tizen kullandığı akıllı saatleri hayli popülerdi. Yani bu akıllı saatlerde sorun ya da sıkıntı çıkartan bir durum söz konusu değildi. Fakat sızdırılan raporlara göre Güney Koreli şirket önümüzdeki süreçte üreteceği akıllı saatlerde Tizen yerine WearOS kullanmayı planlıyor.

Bilindiği üzere WearOS Google’ın Android tabanlı işletim sistemi. Halihazırda satışta olan pek çok akıllı saat WearOS kullanıyor. Son dönemde satışa sunulup WearOS ile donatılan modellerden birisi de Oppo Watch’tu.

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Samsung’un bu kararının ne derece doğru, ne derece yanlış olduğunu ise zaman gösterecek. Bakalım WearOS ile gelecek olan yeni Samsung akıllı saatleri, Tizen ile gelen modeller kadar popüler olacak mı? Bunu zaman gösterecek. Samsung’un yeni akıllı saat modelini önümüzdeki çeyrekte tanıtması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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